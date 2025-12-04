Orbán Viktor: Zsákban az új bérmegállapodás

A minimálbér 11 százalékos növekedése a 2026-os évtől 322.800 forintot jelent havonta - fejtette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a garantált bérminimum 7 százalékkal nő, ami 373.200 forintot jelent havonta.

Van még egy fontos szám, hány embert érint ez:

Tehát ez a megállapodás közvetlenül 700 ezer munkavállalónak, mondhatjuk úgy is, 700 ezer családnak a jövedelmi viszonyait javítja a következő évre nézve.

- emelte ki korábban a kormányfő.