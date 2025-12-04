Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Zsákban az új bérmegállapodás

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 13:18 / FRISSÍTÉS: 2025. december 04. 13:37
Tisza megszorító csomagminimálbér-emelés
A minimálbér 11 százalékkal fog nőni.
Bors
A szerző cikkei

A minimálbér 11 százalékos növekedése a 2026-os évtől  322.800 forintot jelent havonta - fejtette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a garantált bérminimum 7 százalékkal nő, ami 373.200 forintot jelent havonta.

Van még egy fontos szám, hány embert érint ez

Tehát ez a megállapodás közvetlenül 700 ezer munkavállalónak, mondhatjuk úgy is, 700 ezer családnak a jövedelmi viszonyait javítja a következő évre nézve.

- emelte ki korábban a kormányfő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu