Orbán Viktor: Zsákban az új bérmegállapodás

A minimálbér 11 százalékos növekedése a 2026-os évtől 322.800 forintot jelent havonta - fejtette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a garantált bérminimum 7 százalékkal nő, ami 373.200 forintot jelent havonta.
Van még egy fontos szám, hány embert érint ez:
Tehát ez a megállapodás közvetlenül 700 ezer munkavállalónak, mondhatjuk úgy is, 700 ezer családnak a jövedelmi viszonyait javítja a következő évre nézve.
- emelte ki korábban a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.