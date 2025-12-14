Gönczi Gábor nem akar háborút: „Muszáj belőle kimaradnunk”

Gönczi Gábor korábban beszámolt arról, hogy családja hogyan várja haza egy-egy Háborúellenes Gyűlést követően. Ugyanis a rokonok mindegyike valamelyik Digitális Polgári Kör tagjai. A Borsnak emellett arról is beszélt a Háborúellenes Gyűlés után, hogy miért is olyan fontos ellátogatnia mindenkinek egy ilyen eseményre.

Gönczi Gábor békét akar, ezért volt ott a Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: TV2)

Gönczi Gábor fontosnak tartja a Háborúellenes Gyűlés mondanivalóját

Amióta kitört a háború, azóta nem lehet elégszer elmondani, hogy muszáj belőle kimaradnunk. Nagyon sokszor hallom másoktól, hogy nincs olyan magyar ember, aki háborút akar. Mi sem azt mondjuk, hogy van, aki háborút szeretne, meg van, aki nem. Csak talán nem mindenki van tisztában, azzal hogy mi az a lépéssorozat, ami háborúhoz vezethet

– fejtegette lapunknak a TV2 Tények műsorvezetője. A szomszédunkban zajló háború sok indokot ad egy ilyen gyűléshez, mint ami tegnap Mohácson is megtörtént.

Gönczi Gábor és a Tények műsorvezetői mind hisznek abban, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány határainkon kívül tartják a háborút (Fotó: MW)

A Háborúellenes Gyűlés ezért fontos...

Azért fantasztikus ez a találkozó, mivel aki ide ellátogat, az jobban tisztában lesz, hogy mi is az út a béke felé. Utána pedig hazamegy a családjához és ők is jobban megismerik a történelmi múltunkat. A Háborúellenes Gyűlés ezért gondoljuk, hogy nagyon hasznos, mivel többen lesznek tisztában a jelenlegi helyzettel

– árulta el Gönczi Gábor. A műsorvezető korábban Kecskeméten is részt vett a találkozón, aminek legemlékezetesebb pillanatát is felidézte a Borsnak.

Nekem a múlt héten Csiszár Jenő jelenléte volt nagyon emlékezetes. Kíváncsi voltam, hogy Orbán Viktorral hogyan fog kommunikálni a műsorvezető. Viszont nagyon jó volt azt látni, hogy a Jenő pont olyan volt, mint ahogy harminc éve elbúcsúzott. Természetesen tiszteletből mondom, hogy pont olyan lökött volt, mint amilyennek lennie kellett

– számolt be a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésről Gönczi Gábor.