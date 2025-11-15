Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor videóval jelentkezett Győrből!

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés.
A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés. Reggel 9 óta egyfolytában érkeznek az emberek, hosszú sorokban várják a beléptetést. Jelenleg pedi már a csarnokba is hömpölyög a tömeg. Orbán Viktor pedig egy összefoglaló videót tett közzé a Háborúellenes Gyűlés (HEGY) előkészületeiről.
