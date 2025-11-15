Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Háborúellenes Gyűlés: máris nagy a tömeg Győrben - Fotók

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 10:10 / FRISSÍTÉS: 2025. november 15. 11:04
Máris hatalmas az összegyűlt tömeg Győrben.
Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy telt házas. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

 

A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal  Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

De ott lesz még az eseményen:

  • Rákay Philip producer,
  • Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
  • Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
  • Békés Márton történész-politológus,
  • Nacsa Olivér humorista,
  • Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
  • Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is

A Háborúellenes Gyűlés fontosságának második ékes bizonyítéka, hogy a tömeg már most egyre nagyobb, rengetegen érezték fontosnak, hogy részt vegyenek az eseményen. Íme a helyszíni fotó: 

Gyűlik a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: olvasói

