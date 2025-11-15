Háborúellenes Gyűlés: máris nagy a tömeg Győrben - Fotók

Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy telt házas. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.
A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
De ott lesz még az eseményen:
A Háborúellenes Gyűlés fontosságának második ékes bizonyítéka, hogy a tömeg már most egyre nagyobb, rengetegen érezték fontosnak, hogy részt vegyenek az eseményen. Íme a helyszíni fotó:
