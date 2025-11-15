Orbán Viktor: Kezdünk!

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés. A rendezvény online és a Hír TV-n is követhető lesz élőben, míg lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

A miniszterelnök egy képgalériát is közzétett arról, hogy a helyszínen már minden készen áll az első Háborúellenes Gyűlés megtartására.

„ 11:00-kor kezdünk! Kövessétek élőben az első háborúellenes gyűlést itt, a Facebookon!” – írta legfrissebb bejegyzésében Orbán Viktor.