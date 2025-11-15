Orbán Viktor az első Háborúellenes Gyűlésen: Európában háborús veszély van - Videó

November 15-én délelőtt 11 órakor Győrben kezdődött el az első Háborúellenes Gyűlés, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.

A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé. A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde, ami előtt felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter a beszédében kihangsúlyozta, hogy amíg Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke, addig Magyarországot nem fog belesodródni a háborúba.

Az első Háborúellenes Gyűlésen elmondott beszéde elején Orbán Viktor miniszterelnök üres papírlapokat kapott utalásként a legutóbbi ATV-s interjúja kapcsán híressé vált rajzokra. Orbán Viktor a beszéde elején megismételte, hohy külön interjút nem ad a külföldi befolyás alatt álló médiumoknak.

A nemzeti szuverenitás ügyében nem ismerek tréfát"

- mondta a miniszterelnök.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy mindenkinek a háború ellenes támogatására számít, mert Európában jelenleh háborús veszély van.

Mindenkinek fel kell emelnie a szavát a háború ellen"

- mondta a kormányfő.

Orbán Viktor kitért arra, hogy a békére való felhívás, nem jelenti mások kirekesztését.



