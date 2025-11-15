Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Szijjártó Péter a háborúellenes gyűlésen: Ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, Magyarországot nem viszik háborúba - Videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 12:33 / FRISSÍTÉS: 2025. november 15. 13:00
Bors
Szombaton Győr ad otthont az első Háborúellenes Gyűlésnek, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külügyminiszter is beszédet mondott. A telt házas Háborúellenes Gyűlés célja az, hogy országos békemozgalommá formálja a Digitális Polgári Körök (DPK) kezdeményezését.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. szíjjártó
Fotó: MW

A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök előtt felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter a beszéde elején felidézte, hogy politikai pályáját Győr városában kezdte. A külügyminiszter elmondta, hogy hálás a győri bencés gimnáziumnak ahol tanulhatott, ahol először találkozhatott Orbán Viktorral.

Örökké hálás leszek Győrnek, a csapatnak, akikkel együtt kezdtük ezt a műfajt. Ez a csapat érte el a legnagyobb meglepetést a 2006-os parlamenti választáson

 – kezdte felszólalását Szijjártó Péter.

A tárcavezető szerint a válságok korában élünk, lassan négy éve, hogy háború dúl a szomszédunkban. Több, mintíz éve, hogy illegális bevándorlók ostromolják a határainkat. Emellett olyan ideológiák jelentek meg, amelyek azt mondják, hogy az apa nő, az anya férfi.  

Szijjártó Péter szólt az ukrajnai háborúról, megjegyezve, hogy korábban ennek a kitörésére senki sem számított. Brüsszel a háború további eszkalálásában és Ukrajna romba döntésében érdekelt, annak ellenére, hogy ez a harmadik világháború kitörésének kockázatát is magában hordozza. 

A miniszter közölte, nem tudni, mire költik az európai emberek pénzét, közben pedig be akarják nyomni Ukrajnát, az ukrán maffiát, a silány gabonát az unióba. Eközben – mint mondta – lakosságcserét is akarnak az unióban, ahol már templomokat zárnak be, a keresztény identitást leépítik, relativizálják a család fogalmát, hogy a gyerekeknek azt mondják, lehetnek mások, mint aminek születtek, az anya szülő 1, az apa szülő 2.

Azt akarják, hogy adjanak zöld utat az LMBTQ aktivistáknak, de itt, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarország nem áll be a brüsszeli sorba.

Közölte, Győrbe mennek ma a Brüsszeliták is, ahogy mentek Kötcsére is. – ez az ember éveken át azért hisztizett, hogy az első sorból csápolhasson a miniszterelnöknek, ehhez képest dicséretes, hogy most azzal is megelégszik, hogy csak egy városban akar lenni vele.

Hozzátette, ezek az emberek nyíltan kiállnak a brüsszeli célok mellett, bele akarják nyomni az országot a háborúba, gender ideológiát akarnak, azért, mert a vezetőjüket Brüsszelben fogják, cserébe a mentelmi jogáért. Hangsúlyozta, nem engedhetjük, hogy bevigyenek minket a háborúba, és a gyerekeink fejét tömjék.


 

