Szentkirályi Alexandra elárulta az igazságot a Sziget-ügyről

Szentkirályi Alexandra sem hagyta szó nélkül a Sziget-ügyet – sőt, most a közösségi oldalán árulta el az igazságot az egészről.
SZIGET-ügy — röviden, mi a valóság:
Az utolsó pillanatban kitalálták a Sziget tulajdonosai, hogy nem akarnak többé fesztivált tartani, mert nekik nem éri meg.
Erről nem a budapestiek tehetnek, hanem a Sziget szervezői.
Sőt, emiatt már a fővárossal kötött szerződésüket is felbontanák, mert jövőre – akár megtartják a fesztivált, akár nem – még több százmillió forintot kellene fizetniük a fővárosnak.
A bizottságban ma arról kellett dönteni, hogy ezt jóváhagyjuk-e a Sziget külföldi szervezőinek.
Miért?
Mert Karácsony Gergely szerint, ha elengedjük nekik ezt a több százmillió forintot, akkor – nézzenek oda – mégis lehet jövőre Sziget!
Gyanús a sztori, nem?
Karácsony azt mondja, hogy ő és a köre tárgyalt a Sziget szervezőivel, és lezsírozták a dolgot.
Csakhogy arról, hogy pontosan mit zsíroztak le, senki más nem tud semmit.
Szó elszáll, írás megmarad.
Városházi pletykákra és füstös szobákban tett ígéretekre nem bízhatjuk a budapestiek több százmillió forintját – különösen akkor, amikor a főváros csődben van.
Pedig a megoldás egyszerű lenne:
a főpolgármester jöjjön be, számoljon be arról, kivel és miről állapodott meg, legyen ennek írásos nyoma, és garancia arra, hogy a budapestiek nem bukják el ezt a pénzt és arra, hogy a Sziget jövőre – és azután is – megrendezésre kerül.
Jelenleg a helyzet a következő:
Karácsony privátban megígérte a Szigetnek, hogy elenged nekik egy kisebb vagyont, cserébe pedig semmilyen garanciát nem kér.
Ezek után egyetlen épeszű fővárosi képviselő sem mondhat igent erre a mutyigyanús ügyre.
Ennyi erővel bárkinek, bármilyen kötelességét vagy tartozását elengedhetnénk, szép szavakra és újságcikkekre alapozva.
A Sziget jó, a Sziget mindenkié – ezért a Sziget sorsa is mindenkire tartozik.
Ahogy a zárt ülésen is jeleztük: a Sziget-ügyet a Közgyűlés ülésén, nyilvánosan, mindenki előtt kell megtárgyalni.
Ha pedig a főpolgármester még arra is képtelen, hogy a Sziget Fesztivált Budapesten tartsa, az mindent elmond az ő munkájáról
– írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.