Szentkirályi Alexandra elárulta az igazságot a Sziget-ügyről

SZIGET-ügy — röviden, mi a valóság:

Az utolsó pillanatban kitalálták a Sziget tulajdonosai, hogy nem akarnak többé fesztivált tartani, mert nekik nem éri meg.

Erről nem a budapestiek tehetnek, hanem a Sziget szervezői.

Sőt, emiatt már a fővárossal kötött szerződésüket is felbontanák, mert jövőre – akár megtartják a fesztivált, akár nem – még több százmillió forintot kellene fizetniük a fővárosnak.

A bizottságban ma arról kellett dönteni, hogy ezt jóváhagyjuk-e a Sziget külföldi szervezőinek.

Miért?

Mert Karácsony Gergely szerint, ha elengedjük nekik ezt a több százmillió forintot, akkor – nézzenek oda – mégis lehet jövőre Sziget!

Gyanús a sztori, nem?

Karácsony azt mondja, hogy ő és a köre tárgyalt a Sziget szervezőivel, és lezsírozták a dolgot.

Csakhogy arról, hogy pontosan mit zsíroztak le, senki más nem tud semmit.

Szó elszáll, írás megmarad.

Városházi pletykákra és füstös szobákban tett ígéretekre nem bízhatjuk a budapestiek több százmillió forintját – különösen akkor, amikor a főváros csődben van.

Pedig a megoldás egyszerű lenne:

a főpolgármester jöjjön be, számoljon be arról, kivel és miről állapodott meg, legyen ennek írásos nyoma, és garancia arra, hogy a budapestiek nem bukják el ezt a pénzt és arra, hogy a Sziget jövőre – és azután is – megrendezésre kerül.

Jelenleg a helyzet a következő:

Karácsony privátban megígérte a Szigetnek, hogy elenged nekik egy kisebb vagyont, cserébe pedig semmilyen garanciát nem kér.

Ezek után egyetlen épeszű fővárosi képviselő sem mondhat igent erre a mutyigyanús ügyre.

Ennyi erővel bárkinek, bármilyen kötelességét vagy tartozását elengedhetnénk, szép szavakra és újságcikkekre alapozva.

A Sziget jó, a Sziget mindenkié – ezért a Sziget sorsa is mindenkire tartozik.

Ahogy a zárt ülésen is jeleztük: a Sziget-ügyet a Közgyűlés ülésén, nyilvánosan, mindenki előtt kell megtárgyalni.

Ha pedig a főpolgármester még arra is képtelen, hogy a Sziget Fesztivált Budapesten tartsa, az mindent elmond az ő munkájáról