Szentkirályi Alexandra: „A Tisza az eddig kiszivárgott adóemelési tervek mellett új adókat is bevezetne”

A Tisza Párt az eddig kiszivárgott adóemelési tervek mellett új adókat is bevezetne – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője kiemelte, hogy ilyen a vagyonadó, ami szerinte egy mézesmadzag, hamisított mézbe áztatva.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: ahhoz, hogy bármilyen vagyonalapon kivetett adót meg lehessen állapítani, minden magyar ember vagyonát kataszterbe kellene venni, fel kellene mérni.

A gyakorlatban ez egy vagyonosodási vizsgálat

– szögezte le.

Majd hozzátette:

A frakcióvezető szerint ez azt jelenti, hogy mindenkihez érkezne egy hivatalos megkeresés, hogy hitelt érdemlő módon felmérje, milyen vagyontárgyai vannak. Ingó és ingatlan vagyon, cégtulajdon és minden egyéb. Aki pedig már találkozott vagyoni típusú adóval – mint például az ingatlan- vagy telekadó –, az tudja, hogy ez nincs arányban az ember fizetésével.

Szentkirályi Alexandra ezt követően így fogalmazott:

Tehát az a pályakezdő vagy család, aki mondjuk a nagyszülőktől örökölt földterületet vagy egy házat, az utána fizetendő adót a saját fizetéséből kell kigazdálkodnia minden évben, hiába származik tiszta, már adózott forrásból. Aki erre nem képes, végül meg kell szabaduljon attól a vagyontárgytól, amelynek az adóját nem tudja kifizetni a családi kasszából.

A frakcióvezető szerint ha egy kormányzat vagyoni alapon vet ki adót, az megnyitja az utat arra, hogy egy tollvonással módosítsa a sávokat, és bármikor évi milliókat söpörjön be egy átlagos családtól is – attól függetlenül, hogy mennyi a keresete.

Ez egy igazságos adórendszer? – tette fel a kérdést.

Mindenkinek jól meg kell gondolnia, hogyan dönt, mert ha egyszer kiengedjük a szellemet a palackból, utána nagyon nehéz visszazárni

– figyelmeztetett Szentkirályi.