Szentkirályi Alexandra: Újabb arcát mutatta meg a Tisza

Szentkirályi Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 12:03
Nők 40Tisza
A Tisza párt szerint a Nők40 program elmebetegség, és azonnal meg kellene szüntetni.
Bors
A szerző cikkei

Szentkirályi Alexandra Facebook-videóban számolt be arról, hogy a Tisza nyugdíjszakértője büntetné azokat a Nők 40-el nyugdíjba menő nőket, akik nyugdíj után még dolgoznának is.

Szentkirályi Alexandra szerint nonszensz, amit a Tisza szakértője mond
Szentkirályi Alexandra szerint nonszensz, amit a Tisza szakértője mond
Fotó: Magyar Nemzet

"Ezt őszintén nem is értem, hogy valaki nő 60 évesen, elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad, és büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat az előző munkahelyén, én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne átmenet nélkül szüntetni. Nem visszamenőlegesen, de ezt nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek eszébe" - fejtette ki a Tiszás szakértő.

Szentkirályi Alexandra erre így reagált:

Szerintem meg az a nonszensz, hogy ők így gondolkodnak a nyugdíjakról, és például megadóztatnák a nyugdíjakat azok után, hogy a szüleink, nagyszüleink ledolgoztak egy életet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
