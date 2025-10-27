BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Orbán Viktor: Úton a Szentatyához, az apraja és a nagyja – fotó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 11:23 / FRISSÍTÉS: 2025. október 27. 11:28
pápaXIV. Leó pápaVatikán
Mint ismeretes, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban.
A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.

Orbán Viktor legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint pedig már csak percek kérdése és megtörténik a találkozás.

Úton a Szentatyához, az apraja és a nagyja

- írta a kormányfő a fotójához. 

 

