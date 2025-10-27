Orbán Viktor: Úton a Szentatyához, az apraja és a nagyja – fotó

A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.

Orbán Viktor legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint pedig már csak percek kérdése és megtörténik a találkozás.

Úton a Szentatyához, az apraja és a nagyja

- írta a kormányfő a fotójához.