Orbán Viktor fontos bejelentést tett a háborúról

Október 23-án, fontos nemzeti ünnepünk alkalmával békemenet volt a fővárosban. Orbán Viktor beszédet is mondott a jeles napon, ahol több hazai híresség is megjelent, ezzel kifejezve béke iránti vágyukat.

Fotó: MW

A háború azonban már évek óta mindennapos teher az emberiség számára. Orbán Viktor miniszterelnök, most fontos bejegyzést tett közzé közösségi oldalán a háború és az elhúzódó konfliktusok kapcsán.

Mint arra a magyar kormányfő rámutatott: a világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz-ukrán háborúig.

Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk. De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok. Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral.

- jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán, majd bezárólag hozzáfűzte: