Orbán Viktor Brüsszelnek: Nem megsértődni, dolgozni kell

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 08:10 / FRISSÍTÉS: 2025. október 14. 08:13
A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán méltatta Donald Trump amerikai elnök sikerét a béketeremtésben. Orbán Viktor szerint egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A kormányfő közölte: a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból.
A világ tegnap Egyiptomra figyelt. Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is. Erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök  / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A magyar miniszterelnök szerint a sikere azt üzeni: 

Egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot.

A kormányfő kiemelte: Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. 

Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön. Munkára fel, kedves európaiak

 – tette hozzá Orbán Viktor.

 

