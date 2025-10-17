Budapesti Békecsúcs! Trump-Putyin találkozó, a házigazda Orbán Viktor!

Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 07:59
A hazánkat támadó Zelenszkij sokkot kapott.
Kellemetlen meglepetést okozott az ukránoknak, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélgetett a pénteki Zelenszkij–Trump csúcstalálkozót megelőzően – írta a BBC.  Ráadásul megegyeztek abban, hogy rövidesen Budapesten találkoznak. Máris készítik elő a BUDAPESTI BÉKECSÚCSOT!
A brit portál szerint

az ukrán vezetés leginkább amiatt aggódik, hogy mégsem kapja meg az amerikaiaktól azokat a fegyvereket – Tomahawk cirkálórakétákat –, amelyekre számított.

„A két és fél órás Trump–Putyin telefonbeszélgetés némileg elhomályosítja az ukrán elnök nagy pillanatát” – fogalmazott a BBC. A BBC szerint a magyarországi csúcstalálkozó megrendezése nem igazán utal arra, hogy az amerikaiak elvesztették volna türelmüket Oroszországgal szemben. „Egyelőre Ukrajna egy váratlan hosszú távú fordulatot kapott nagy hatótávolságú rakéták helyett” – zárta cikkét a lap.

Tegnap este beszéltem az amerikai elnökkel telefonon, de a hír már kicsit korábban kiszivárgott – válaszolt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mikor tudta meg, hogy Budapesten fog találkozni egymással Trump és Putyin. A miniszterelnök a Kossuth rádió, Jó reggel Magyarország! című műsorának adott ma reggeli interjújában elmondta, ma délelőtt fog telefonon beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

A magyar miniszterelnök szerint a legfontosabb, hogy ne tévesszünk ütemet. Ez a tárgyalás nem rólunk szól, de az egy politikai teljesítmény, hogy Budapest ma alkalmas egy békecsúcs megtartására, de a dolog a békéről szól. – A politikában sok tudás számít, de a legfontosabb az állhatatosság és az alázat – jelentette ki Orbán Viktor. 

Telefonon egyeztettem Trump elnökkel. Az előkészületeket megkezdtük - írta Orbán Viktor miniszterelnök még csütörtökön este a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök hozzátette, Magyarország a béke szigete!

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután telefonon egyeztettek - írja a Ripost.

 

