Brüsszel az ukránok segítségével akar Magyarországon kormányt buktatni

Szokásos péntek reggeli Kossuth rádiónak adott interjúja során Orbán Viktor miniszterelnök többek között arról is beszélt, hogy Brüsszel ukrán segítséggel akarja elérni, hogy Magyarországon kormánybuktatás során cseréljék le a Fideszt. Ezért pedig az ukránok igyekeznek teljesen beszivárogni a magyar politika mindennapjaiba.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy az ukránok kormánybuktatásra készülnek Magyarországon Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI

Az ukránok nemcsak kormánybuktatást, de háborút is akarnak

A háborúban álló ország vezetői már többször azt hangoztatták, hogy bármi áron be akarnak kerülni a NATO-ba és az Európai Unióba, amivel Európát bevonnák a háborúba. Azonban Orbán Viktornak köszönhetően, ezeket a törekvéseiket Magyarország sorra megakadályozza.

Ráadásul az ukránok egyértelműen megmondják, nekik pénzre van szükségük.

Pénz kell a hadsereghez, mert nem tudják eltartani a saját államukat, nem tudják kifizetni a nyugdíjakat, a fizetéseket.

Adjatok nekünk pénzt, megmondják egyenesen. Ennek azonban van egy akadálya, ezt Magyarországnak hívják.

- fogalmazott a miniszterelnök, majd azt is hozzátette, hogy emiatt akarnak kormányváltást Magyarországon. A cél, hogy a nemzeti kormány helyett legyen egy egy Brüsszel és ukránbarát kormány.

Ebben pedig Brüsszel és Ukrajna együttműködik egymással, hogy létrehozhassanak az ő elvárásaiknak megfelelő kormányt Magyarországon. Ezért pedig segítik azokat, akik ilyen kormányt akarnak létrehozni Magyarországon, mert Brüsszelben azt gondolják, hogy emiatt Ukrajna és az Európai Unió sorsa is jobbra fordulna.

Én kételkedek ebben, hogy az Unió sorsa jobbra fordulna, vagy a magyaroké biztosan rosszabbra fordulna, arról meg vagyok győződve

- zárta gondolatait a témával kapcsolatban Orbán Viktor, miközben arra hívta fel a figyelmet, hogy ezért az ukránok aktívan dolgoznak.