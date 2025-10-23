Békemenet 2025 – Orbán Viktor: Jó volt együtt, veletek!

A kormányfő beszédében a Békemenetet Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte, akik képesek voltak kormányon tartani 16 éven keresztül Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát.
Az idei Békemenet több szempontból is különleges volt, hiszen amellett, hogy elképesztő tömegeket mozgatott meg, még igazi sztárdömping is volt, így a politikusok mellett még kedvenceikkel is találkoztattak a kilátogatók. Mások mellett Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Muri Enikő, Cooky, Kucsera Gábor, Radics Gigi és Curtis is nyíltan vállalta, hogy kiállnak a béke mellett.
A Békement sikerességéről most pedig Orbán Viktor is beszámolt a Facebook-oldalán, mint fogalmazott:
Egy a tábor. egy a szív.
A fotóján pedig az olvasható:
Aki magyar, velünk tart!
Ezt követően pedig még egy videót is megosztott, melynek leírásában köszönetet mondott a résztvevőknek:
Jó volt együtt, veletek!
