Békemenet 2025 – Orbán Viktor: Jó volt együtt, veletek!

A kormányfő beszédében a Békemenetet Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte, akik képesek voltak kormányon tartani 16 éven keresztül Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát.

Orbán Viktor beszédet mondott a Békemeneten Fotó: www.arpadkurucz.com

Az idei Békemenet több szempontból is különleges volt, hiszen amellett, hogy elképesztő tömegeket mozgatott meg, még igazi sztárdömping is volt, így a politikusok mellett még kedvenceikkel is találkoztattak a kilátogatók. Mások mellett Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Muri Enikő, Cooky, Kucsera Gábor, Radics Gigi és Curtis is nyíltan vállalta, hogy kiállnak a béke mellett.

A Békement sikerességéről most pedig Orbán Viktor is beszámolt a Facebook-oldalán, mint fogalmazott:

Egy a tábor. egy a szív.

A fotóján pedig az olvasható:

Aki magyar, velünk tart!

Ezt követően pedig még egy videót is megosztott, melynek leírásában köszönetet mondott a résztvevőknek: