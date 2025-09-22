Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: A Tisza most a vállalkozókat sarcolná meg...

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 13:38
Tisza-adóvállalkozás
Minden napra jut egy tiszás botrány...

Indul a parlamenti szezon. A szokásoknak megfelelően napirend előtti felszólalással kezdek, majdnem kész, az utolsó simításokat most végzem

– írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. 

Orbán Viktor Facebook oldala
Orbán Viktor a DPK-gyűlésen (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök rámutatott, minden nap hoz valami újat, vagy épp újabb lebukást a túloldalon. 

A Tisza az szja brutális megemelése mellett a vállalkozásokat is elképesztően megsarcolná. Ebbe a vállalkozások belerokkannának. Tele van ezzel a sajtó. Mindezt miért?

– tette fel a kérdést, majd rögtön meg is válaszolta:

Mert a bankadót el akarják törölni. Megjött a brüsszeli parancs” – hívta fel a figyelmet a kormányfő, miután Magyar Péterék újabb terve napvilágot látott.

A Ripost írja, hogy a Tisza Párt új gazdasági frontembere, Kármán András szerint túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná.

Orbán Viktor feltette a költői kérdést: mit is várhatunk egy olyan párttól, amelynek a gazdasági vezetője egy külföldi banktól érkezett?

A miniszterelnök elárulta azt is, hogy a „parlamenti meló után” az este sem telik majd tétlenül: Lázár Jánossal, Szijjártó Péterrel és a többiekkel értékelnek majd.

DPK-gyűlés után, HK-edzőtábor és békemenet előtt” – vette sorba az elmúlt és a Fidesz–KDNP, valamint a kormány előtt álló időszakot, majd azzal zárta: 

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk! Huhuhu

Orbán Balázs Magyar Péterék újabb kiszivárgott tervéről: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

Ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot – fogalmazott Orbán Balázs annak kapcsán, hogy kitudódott, a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András. Orbán Balázs szerint ezekről az ellenzéki adótervekről nyílt vitát kell folytatni, mert a választóknak joguk van tudni, mire készül az ellenzék.

Úgy tűnik, nem csak a fizetéseket vágná meg Magyar Péter pártja: 

a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András. 

Szerinte ugyanis az állam „túl sokat költ” a magyar cégek támogatására. Erről egy, a Corvinus Egyetemen, zárt körben tartott előadásában beszélt – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Balázs, aki a Tisza háza tájáról kiszivárgott újabb tervekről írt, amivel elvennék a magyar vállalkozások támogatását. A Tisza Párt gazdasági arca szerint például az alacsony adók és adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, 

a Tisza gazdaságpolitikájáért felelős szakembere szerint az alacsony adók és adókedvezmények rendszere hibás Magyarországon, és hangsúlyosan kiemelte, hogy hazánkban kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya. 

– Vagyis hatalomra jutásuk esetén új adók és megnyirbált támogatások várnának a magyar vállalkozásokra – hangsúlyozta.

Orbán Balázs szerint miközben Kármán a magyar vállalkozások megemelt közterhei mellett érvelt, előadásában erős kritikával illette a szektorális adókat, mint a multikra és a bankokra kivetett különadókat. 

Vagyis a Tisza fő gazdasági szakembere – a brüsszeli követelésekkel egyetértésben – a magyar kis- és középvállalkozások pénzét elvenné, míg a nemzetközi nagyvállalatok és bankok profitját növelné.

A kormánypárti politikus szerint nem ez az első intő jel: korábban már kiszivárgott, hogy a Tisza Párt a jelenlegi 9 százalékos társasági adókulcsot 25 százalékra emelné, és a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan háromsávos rendszert vezetne be a tőkejövedelmekre is.  

– A Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei jelentősen visszavetnék Magyarország versenyképességét, megnövelnék a dolgozó emberek adóterheit, és tönkretennék a magyar vállalkozásokat, ami minden valószínűség szerint bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra: 

ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Szerintünk ezekről az ellenzéki adótervekről nyílt vitát kell folytatni, mert a választóknak joguk van tudni, mire készül az ellenzék. 

Ahogy a régi bölcsesség mondja: nincs olyan titok, ami ki ne tudódna – írta Orbán Balázs.


 

