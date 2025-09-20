Kocsis Máté: rendkívül komplexusosnak kell lenni ahhoz, hogy lőfegyverrel menj a sajátjaid közé

A Tisza Párt fegyveres botránya után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egyetlen, sokatmondó mondattal kommentálta a helyzetet. A politikus kijelentette: „egyszer valami el fog sülni”, utalva Magyar Péter erőszakos magatartására és a körülötte kialakult feszültségre. A Fidesz frakcióvezetője a józan ész és a nyugalom hangján beszélt, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a politikai nézeteltéréseket nem fegyverrel kell megoldani.
Kocsis Máté a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján nyilatkozott a HírTV-nek. A politikai vezetés egyik legfontosabb alapja a hitelesség és a bizalom. Amikor egy vezető erőszakkal és fenyegetéssel él, az aláássa ezt a bizalmat, és komoly kérdéseket vet fel az alkalmasságával kapcsolatban. A Tisza Párt fegyverbotránya is éppen ezt bizonyítja. Miközben a nyilvánosság előtt a békéről és az összefogásról beszél, a valós tettei egészen más képet festenek.
A botrány egyértelműen leleplezi, hogy a Tisza Párt a hatalom megszerzéséért akár az erőszaktól sem riad vissza.
A vezetésre való alkalmatlanság egyik legnagyobb jele, ha valaki képtelen kezelni a saját konfliktusait. A fegyveres incidens, ami a Tisza Párttal történt, egyértelműen jelzi, hogy Magyar Péternek nincs meg az a politikai érettsége, ami a vezetéshez szükséges. A belső feszültségek, a kommunikáció hiánya és az erőszakos megnyilvánulások mind azt mutatják, hogy a Tisza Párt elnöke nem alkalmas a vezetésre, és a magyar emberek nem bízhatnak meg benne. A Fidesz ezzel szemben a békét, a biztonságot és a közösség erejét képviseli.
A Fidesz válasza: a józan ész és a nyugalom
A Fidesz hisz abban, hogy a politikai nézeteltéréseket szavakkal, nem pedig erőszakkal kell megoldani. A józan ész a Fidesz igazi fegyvere, amellyel szemben minden fegyveres fenyegetés elenyészik.
