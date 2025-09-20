Zengő tapsvihar fogadta Kudlik Júliát a Digitális Polgári Kör találkozón

Kudlik Júliát vastaps fogadta, ahogy Rákay Philip felkonferálta a Digitális Polgári Körök országos találkozóján. A televíziós legenda beszédét Pál apostol levelével kezdte.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

"Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonomat a szegények közt s vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 6nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha" - kezdte Kudlik Júlia, majd újabb tapsvihar tört ki, amelyet szerényen leintett a műsorvezető.

- Napjainkban véleményem szerint a rosszak azért olyan erősek, mert a jók olyan gyöngék. A jóknak az kell legyen a feladata, hogy a szeretet hatalmát hirdessék, tanítsák és terjesszék. A szeretet megalapozásához alázattal, áldozattal kell hozzákezdeni. A hit és a remény cselekedetekben való megnyilvánulása a szeretet, amely természetéből fakadóan a másik javának az akarása. Lemondunk önmagunkról a másik javára. Ám amit feláldozunk, azt visszakapjuk a másik szeretetében.

A műsorvezető idézte Teréz anya szavait is, mely szerint

a mai világ azonban a hatalom megszállottja, miközben nem veszi észre, hogy nagyobb az éhség a szeretetre és elfogadásra, mint a kenyérre.

- A legnagyobb szegénység a magány és az az érzés, hogy senki sem szeret bennünket.

A világon a leghosszabb és a legnagyobb út, amely az embertől az emberig vezet. Ezt az utat kellene újra megtalálnunk. Hogy egymás kezét fogva, egymást segítve, támogatva hittel, akarattal, felelősséggel és szeretettel tudjuk egymást segíteni a bajban, betegségben, hogy majd azután együtt örüljünk a magunk és a másik ember sikerének, boldogulásának.