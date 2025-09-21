Orbán Viktor megmutatta az utat a választási győzelemhez

Hatalmas erődemonstráció

"Hatalmas erődemonstráció volt a Digitális Polgári Körök szombati gyűlése, ahol Orbán Viktor mozgósító beszéde mellett a polgári élet színe java felvonult a sportolóktól kezdve a tudósokon át a legkülönbözőbb közéleti személyiségekig" - írta elemzésében Deák Dániel a Facebook-oldalán.

"Megmutatta a nemzeti oldal, hogy rendkívül sokszínű és a társadalom minden rétegét képviseli. Orbán Viktor beszéd mellett pedig Lázár János és Kocsis Máté beszéde is lehengerlő volt, a rendezvény lebonyolítása pedig professzionális."

A rendezvényre több mint tízezer ember ment el, sokan már be sem fértek, többszörös volt a túljelentkezés. Ez is annak az eredménye, hogy az elmúlt hónapokban a jobboldal érezhetően lendületet vett, amit a közvélemény-kutatások és a hétköznapi tapasztalás is visszaigazol, eközben a Tisza lendületet vesztett, Magyar Péter ma is kétségbeesetten próbálta támadni a DPK gyűlését, sikertelenül - írja a Ripost.

Orbán Viktor bejelentette, hogy október 23-án lesz ismét Békemenet, ami újabb mozgósító erővel bír majd!" - summázott az elemző, aki videón keresztül maga is üzent a rendezvényen.



Út a győzelemhez

Orbán Viktor összefoglalta a feladatokat, hogy miért és hogyan kell választást nyerni – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai-elemzési igazgatója a kormányfő szombati beszédéről, amely a Digitális polgári körök – A gyűlés című rendezvényen hangzott el.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy a beszéd új eleme a „tegyük naggyá Magyarországot” világos üzenete volt.

A miniszterelnök felvázolta a jelenlegi helyzetet, vagyis azt, hogy hazánk milyen kihívások előtt áll, továbbá ismertette a naggyá tétel és a győzelem tervét.

Ezzel szemben a másik oldalnak nincsenek ilyen építő üzenetei, mert ők csupán annyit mondanak, hogy leváltják ezt a kormányt, aztán majd lesz valami. Ha meg is valósulnának a terveik egyes elemei, azokról nem mondják el, hogy mik lennének – világított rá a politikai-elemzési igazgató.