Dömötör Csaba: a Tisza-adó szálai Brüsszelbe vezetnek

A Tisza-adó szálai Brüsszelbe vezetnek, ugyanis Brüsszelben nagyobb adóterhet raknának a családok nyakába, miközben csökkentenék a bankok adóját - jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben szerdán.



Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva nagy botránynak nevezte, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei: a 15 százalékos mellé egy 22 és 33 százalékos jövedelemadókulcsot is bevezetnének úgy, hogy már az átlagbér is 22 százalékkal adózna – számolt be róla a Ripost.



"Aki ennek az okaira kíváncsi, az jó, ha megnézi, hogy mit is követelnek Magyar Péter brüsszeli támogatói és szponzorai évek óta" - fogalmazott.



Amióta csak egykulcsos adózás van Magyarországon, az Európai Bizottság folyamatosan követelte annak megváltoztatását, és ezt írásba is adta - hívta fel a figyelmet.



Az EP-képviselő arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság minden évben elkészít egy úgynevezett országspecifikus ajánlást. "Ha ezeket megnézzük, azt látjuk, hogy 2011 óta minden évben követelték a magyar adórendszer megváltoztatását: többkulcsos adózást, tehát magasabb adókat" - fogalmazott.



Szavai szerint nem csupán arról van szó, hogy a többkulcsos adórendszer mellett kampányoltak, hanem azt is folyamatosan követelték, hogy a magyar kormány vezesse ki az ágazati különadókat. Egyes jelentésekben rendszeres vagyonadót és nagyobb mértékű energiaadót is követeltek - emelte ki.



"A képlet tehát egyszerű: itt Brüsszelben nagyobb adóterhet raknának a családok nyakába, miközben csökkentenék a bankok adóját" - fogalmazott Dömötör Csaba, majd hozzátette: ezek a követelések lopództak át a Tisza kiszivárgott programjába.



Aki a részletekre kíváncsi, elolvashatja ezeket a bizottsági jelentéséket, mindenki számára elérhetőek az interneten - tájékoztatott.



Közölte: semmi véletlenszerűség nincs abban, hogy Magyar Péter háttéremberei hónapok óta az adóemelés mellett kampányolnak. Nem ez a meglepő, hanem az, hogy ezek után megpróbálják letagadni. De hiába teszik, Petschnig Mária Zita, Magyar Bálint, Bod Péter Ákos és Dálnoki Áron szavai egyértelműek - jelentette ki.



"Minősítő körülmény, hogy közben arról beszélnek, hogy erről nem beszélhetnek. Mert utána viszont "mindent lehet". A "mindent lehet" kifejezés leánykori neve: megszorító csomag. Csak most nem Bokros Lajossal érkezne, hanem bajusz nélkül, a Tiszával" - fogalmazott Dömötör Csaba.