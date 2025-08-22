Kijev retteg, letartóztatás az Északi Áramlat ügyében

Az olasz hatóságok letartóztattak egy ukrán állampolgárt, akit a német ügyészség a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték-robbantás egyik fő gyanúsítottjának tart. A férfit, aki állítólag az ukrán titkosszolgálat megbízásából cselekedett, német elfogatóparancs alapján vették őrizetbe. Az ügy újabb fordulatot jelent a nemzetközi nyomozásban, amely Európa egyik legjelentősebb energiabiztonsági incidensét vizsgálja. Kijev korábban tagadta, hogy köze lenne az Északi Áramlat felrobbantásához- írja a Magyar Nemzet.

Fotó: AFP

Az elmúlt napokban jelentős fordulat következett be a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték-robbantás ügyében. Egy ukrán katonatisztet, akit a német ügyészség a szabotázs vezetőjének tart, letartóztattak Olaszországban. Ez az első letartóztatás abban az ügyben, amely az egyik legnagyobb modern kori háborús szabotázsakciónak tekinthető.

A gyanúsítottat, akit a német rendőrség Serhii K.-ként azonosított, szerdán éjfél előtt tartóztatták le az olasz San Clemente városához közeli területen, miközben fiát kísérte. A német ügyészség korábban nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene és több más gyanúsított ellen is, miután csaknem három évig tartó nyomozást folytattak az ügyben.

A vád szerint az ukrán Serhii K. egy olyan csapat vezetője volt, amely két katonából és négy civil búvárból állt. Őket egy speciális ukrán katonai egység toborozta titokban, hogy robbanószereket helyezzenek el a tenger alatti gázvezetékeken. A csoport állítólag egy Németországban bérelt kis vitorlást használt a művelethez.

A német szövetségi főügyész csütörtökön megerősítette, hogy „Serhii K. része volt annak a csoportnak, amely robbanószereket helyezett el az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékeken”. A gyanúsítottat robbanás előidézésével, alkotmányellenes szabotázzsal és infrastruktúra-rombolással vádolják.

A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsított a feleségével és két gyermekével Ukrajnából Lengyelországon keresztül utazott Olaszországba. Amikor augusztus 18-án megérkeztek Észak-Olaszországba, a német rendőrség kiadta az elfogatóparancsot és értesítette olasz kollégáikat.

A család ezután dél felé vette az irányt, és egy adriai-tengeri faluban szállt meg, ahol a gyanúsított az útlevelét használta a bejelentkezéshez. Ez riasztotta az olasz rendőrséget, akik a Carabinieri egységet küldték a letartóztatására.

Serhii K. korábban az ukrán fegyveres erők kapitánya volt, és szolgált az ukrán titkosszolgálatnál (SZBU) is, valamint egy elit egységben, amely Kijevet védte Oroszország 2022-es teljes körű inváziójának kezdeti hónapjaiban. 2022 májusában toborozták őt és két társát, valamint civil búvárokat egy titkos küldetésre, amelynek célja a húszmilliárd dolláros vezeték megsemmisítése volt.

A szabotázstervet – amelynek belső kódneve „Diameter művelet” volt – magas rangú ukrán katonai és titkosszolgálati tisztek dolgozták ki. A misszió végső felügyeletét állítólag Valerij Zaluzsnij tábornok, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka látta el.