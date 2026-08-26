Balázs Andi megható vallomása: így dolgozta fel édesanyja elvesztését

Balázs Andi számára a színház nem csupán a hivatása, hanem sokszor kapaszkodó is a nehéz élethelyzetekben. A színésznő az Utazók Podcast Mahó Andreával című műsorban mesélt arról, hogyan próbálta feldolgozni édesanyja elvesztését, és milyen különleges módon segített neki ebben egy szerep.

Balázs Andi szülei már fentről figyelik a színésznőt (Fotó: Györfi-Forgács Bea)

Balázs Andi édesanyja több éve hunyt el

Balázs Andi úgy érzi, a színpadon olyan érzéseket is ki tud engedni magából, amelyeket a hétköznapokban talán nehezebb lenne megfogalmaznia. Egy-egy szerep ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a saját fájdalmait is megélje, miközben egy karakter történetét kelti életre.

„Ha valami nagy fájdalom ér, akkor azt hajlamos vagyok vinni, cipelni. Viszont van egy nagyon nagy fegyver a kezemben, az pedig nem más, mint a színház. A szerepeim által fel tudom oldani, ki tudom magamból adni a fájdalmat. Amikor anyukám meghalt, akkor játszottuk a Karinthy Ferenc Nők című darabját, ami egy óvóhelyen játszódik. Én egy Ibolya nevű nő voltam, a kalauznő, aki végig ott van a színen, és a Bibliával a kezében ül, és imádkozik. Amikor ezt a darabot próbáltuk, akkor még nem volt az anyukám fenn a Mennyországban, viszont közben ez megtörtént.”

A legkedvesebb előadásommá vált, mert egyszer csak én voltam a Balázs Andi, aki ott ül ezzel a veszteséggel a színpad közepén, a kezében egy Bibliával, és azt éreztem minden egyes könnycseppnél, ami jött ki a szememből, hogy odaadok nektek belőle, nézzétek, hogy szörnyen vagyok, ugye látjátok, hogy mi van. Olyan volt ez, mint egy eszköz a kezemben, amivel fel tudtam dolgozni

– mondta Balázs Andi a podcastban.