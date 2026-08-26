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Emma csak nevetett kiskutyája furcsa szokásán – hetekkel később megértette, mit akart jelezni Masni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors daganatos elváltozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 26. 19:00
mammográfiás szűrővizsgálatszaglászásmegérzéskutya
Masni mindig is imádott a kanapén gazdája ölében összekucorodni, azonban egyszer csak egészen különös, újfajta szokást kezdett felvenni. A kutya esténként újra és újra ugyanazt a helyet kezdte szimatolni Emma testén, amit a nő eleinte viccesnek talált, és csak nevetett rajta. Néhány héttel később azonban történt valami, ami miatt eszébe jutottak ezek a furcsa esték.
Szlovák Eszter
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Emma soha nem gondolta volna, hogy egyszer még jelentőséget tulajdonít Masni meglepő viselkedésének. Nem véletlenül mondják azonban, hogy egy kutya szaglása és érzékelése olyan kifinomult, ami messze túlmutat az emberekén és más állatokén. 

Két kutya orra takaró alatt
A kutya képes a két orrlyukát egymástól teljesen függetlenül használni. Érzékeli, hogy egy adott szagmolekula a jobb vagy a bal orrlyukba érkezett-e meg hamarabb.
Fotó: Miachikova Natalia

A kutya szaglása verhetetlen

Masni kedvenc helye mindig Emma ölében volt. A kistestű kutyus esténként megvárta, amíg gazdája leül a kanapéra, aztán már kéredzkedett is fel hozzá. Kicsit megnyalogatta a gazdija kezét, összegömbölyödött, és néhány percen belül elszundított. Egyik este azonban Masni nem aludt el a megszokott módon. Felemelte a fejét, szimatolni kezdett, majd egyre közelebb dugta az orrát Emma egyik kebléhez, végül határozottan meg is bökte.

Mi van ott, Masni? 

– nevetett Emma, és finoman arrébb tolta. A jelenet a következő hetekben többször is megismétlődött. Masni olykor csak szimatolt, máskor az orrával lágyan döfködte ugyanazt a pontot, néhány alkalommal pedig meg is nyalta a dekoltázsát. 

Biztos valami édességet érzel rajtam 

– mosolyogta meg kedvence viselkedését Emma.

A 48 éves, gyógyszertári asszisztensként dolgozó, egyedülálló nő valóban szeretett esténként nassolni, ezért arra gondolt, talán sütemény vagy csokoládé illata maradt a ruháján, esetleg a bőrén. Vagy talán az új testápolójának az aromáját érezheti Masni? 

Egyetlen dolog volt furcsa: a kutyus mindig ugyanahhoz, a bal melléhez tért vissza.

Emma egyszer még át is tapogatta a területet, de nem érzett semmi különöset. Nem fájt, látható elváltozást sem vett észre, ezért hamar megfeledkezett Masni új szokásáról.

A mammográfia után minden értelmet nyert

Néhány héttel később Emma elment az éves rutin mammográfiai vizsgálatra. Semmilyen panasza nem volt, ezért a legkisebb mértékben sem aggódott. A felvételeken azonban találtak valamit. További vizsgálatok következtek, végül kiderült, hogy Emma bal mellében daganatos elváltozás alakult ki. Szerencséjére időben felfedezték, így az orvosok meg tudták műteni, mielőtt nagyobb baj történhetett volna.

Nő mammográfia-szűrésen
A mammográfia-szűrés 40–45 éves kor felett erősen ajánlott
Fotó: illustrissima

A diagnózis okozta első sokk után hasított belé a felismerés: a csomót abban a keblében találták, amelyet Masni heteken át kitartóan szaglászott, bökdösött és időnként megnyalt. Vajon a kiskutya már akkor érzett valamit, amiről gazdája még semmit sem tudott?

Megérezheti egy kutya a betegség „szagát”?

Bármilyen különösen hangzik is, de Masni viselkedésének lehet tudományos magyarázata. A daganatos sejtek anyagcseréje eltér az egészséges sejtekétől, és a rosszindulatú folyamatok fokozott oxidatív stresszel járhatnak.

A megváltozott sejtanyagcsere következtében olyan vegyületek keletkezhetnek a testben, amelyek többek között a leheletben és a verejtékben is kimutathatóvá válhatnak. 

Az ember mindebből rendszerint semmit nem érzékel, a kutyák szaglása azonban rendkívül kifinomult. Tudományos kísérletekben speciálisan kiképzett kutyákkal már azt is vizsgálták, képesek-e különbséget tenni daganatos és nem daganatos emberektől származó szagminták között. Az eredmények megdöbbentőek, azonban egyelőre még nem tekinthetünk rájuk maximálisan megbízható diagnosztikai asszisztensként.

Kutya szagolgatja a gazdáját
A kutyák szaglása tízezerszer érzékenyebb az emberénél. A legapróbb vegyületváltozásokat is képesek kiszagolni.
Fotó: Prostock-studio

Emma valószínűleg soha nem tudja meg biztosan, Masni valóban a betegséggel összefüggő szagváltozást érzékelte-e, vagy csupán különös véletlen történt. A nő mégis szentül meg van róla győződve, hogy nem pusztán Masni jó orra, hanem a kettőjük közötti mély lelki kapcsolat is kellett ahhoz, hogy kiskutyája ennyire „érezze”, mi zajlik a gazdája testében- és megpróbálta felhívni a veszélyre a figyelmet. A műtétet és a seb begyógyulását követően Masni többet nem szimatolta azt a területet.

Ez a videó megmutatja, mennyire érzékenyen reagálnak a kutyák az emberi betegségekre:

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