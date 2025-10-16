Balázs Andi: „A szememen keresztül folyik ki az agyam”

Az országosan ismert, s mindenki által szeretett színésznőnek, Balázs Andinak is iskolai tanulmányokkal vette kezdetét az őszi időszak. Ugyan még tavasszal közzétette Facebook-oldalán, hogy vissza kellett vennie a tempóból, így egyéb elfoglaltságait csökkentette, szerelme, a színház érdekében. Ennek ellenére úgy tűnik nincs megállás a színésznő életében.
Idén már harmadik szemeszterét kezdte meg az egyetemen, s most új leckéket vesz az angol kurzus keretei között. Hogy hogyan bírja a pörgős időszakot, lapunknak így foglalta össze:
Jól vagyok, csodálatos feladataim vannak. Én szeretem az őszt gyerekkorom óta. S nem csak azért, mert szeretek levegőt venni, és nincsen 40 fok. Nekem az ősz elfoglaltságot jelent, amit szeretek
– mesélte.
Instagram oldalán a napokban osztotta meg követőivel, hogy az esti előadás előtt ő még az angol házi feladatát írja az öltözőjében.
Balázs Andi szerint ahogy haladnak előre, úgy az elvárások is emelkednek, amelyben az sem mindegy milyen közeg veszi körül.
Egyre több a követelmény, de attól függetlenül borzasztóan izgalmas. Szerintem a drámapedagógia nagyon izgalmas szakterület. S nagyon szeretem annak ellenére, hogy egész hétfőn 12 órát vagyunk bent az egyetemen. A végére már azt érzem, hogy a szememen keresztül folyik ki az agyam. De egyébként tök jó!
– mesélte Balázs Andi az új tanévről. Ezt megkönnyíti az is, hogy olyan támogató csapattá kovácsolódott az osztályuk, ahova öröm számára tartozni, s így a nehezebb időszakokat is könnyebben vészelik át.
Balázs Andi diplomamunkájához hozzátartozik az idegen nyelv ismerete is. Annak ellenére, hogy Andi már kiválóan beszél franciául, tágítja ismereteit, s angol leckéket vesz. „Én szeretem magamat képezni, mert még jó lesz valamire.”
A színész hallgatóknak nagy könnyebbséget jelent, hogy online is részt tudnak venni a kurzuson, ami néha fordulatos bejelentkezéseket is eredményez:
Gyakorlatilag volt már úgy, hogy angolon ültem, egy taxiban. Előadásról tartottam haza és éreztem, hogy nem akarok lemaradni. Úgyhogy szóltam a sofőrnek és a Tanárnőnek, s elnézést kértem és ő mosolygott rajta. De már hozzá van szokva, hogy egy színész jelmezben ül a kamera elé, vagy ácsolják a háttérben a díszletet.
– újságolta el az egyedi angolórákat.
Ha egy pici elakadásom van, vagy valamit nem nagyon értek meg, akkor Ő jön és leül, illetve beszél velem angolul, kijavít dolgokat. Szóval nagyon szerencsés vagyok. S ezeket nem is kell kérnem. Valamikor Ő mondja, hogy feltettük a kaját főni, addig mit szólnál hozzá, ha megcsinálnánk egy angol leckét?
– mondta meghatódva az őszinte színésznő.
Ilyen példaértékű támogatással segítik egymást kedvesével, Gáborral immáron több, mint 23 éve.
