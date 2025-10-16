Balázs Andi: „A szememen keresztül folyik ki az agyam”

Az országosan ismert, s mindenki által szeretett színésznőnek, Balázs Andinak is iskolai tanulmányokkal vette kezdetét az őszi időszak. Ugyan még tavasszal közzétette Facebook-oldalán, hogy vissza kellett vennie a tempóból, így egyéb elfoglaltságait csökkentette, szerelme, a színház érdekében. Ennek ellenére úgy tűnik nincs megállás a színésznő életében.

Balázs Andi, a Karinthy Színház színésznője amikor csak tudja, képzi magát (Fotó: Szabolcs László)

Idén már harmadik szemeszterét kezdte meg az egyetemen, s most új leckéket vesz az angol kurzus keretei között. Hogy hogyan bírja a pörgős időszakot, lapunknak így foglalta össze:

Jól vagyok, csodálatos feladataim vannak. Én szeretem az őszt gyerekkorom óta. S nem csak azért, mert szeretek levegőt venni, és nincsen 40 fok. Nekem az ősz elfoglaltságot jelent, amit szeretek

– mesélte.

Instagram oldalán a napokban osztotta meg követőivel, hogy az esti előadás előtt ő még az angol házi feladatát írja az öltözőjében.

Balázs Andi: „Egyre több a követelmény”

Balázs Andi szerint ahogy haladnak előre, úgy az elvárások is emelkednek, amelyben az sem mindegy milyen közeg veszi körül.

Egyre több a követelmény, de attól függetlenül borzasztóan izgalmas. Szerintem a drámapedagógia nagyon izgalmas szakterület. S nagyon szeretem annak ellenére, hogy egész hétfőn 12 órát vagyunk bent az egyetemen. A végére már azt érzem, hogy a szememen keresztül folyik ki az agyam. De egyébként tök jó!

– mesélte Balázs Andi az új tanévről. Ezt megkönnyíti az is, hogy olyan támogató csapattá kovácsolódott az osztályuk, ahova öröm számára tartozni, s így a nehezebb időszakokat is könnyebben vészelik át.

Balázs Andi kíválóan beszél franciául (Fotó: Balázs Andi)

„Ahol tudom, képzem magam”

Balázs Andi diplomamunkájához hozzátartozik az idegen nyelv ismerete is. Annak ellenére, hogy Andi már kiválóan beszél franciául, tágítja ismereteit, s angol leckéket vesz. „Én szeretem magamat képezni, mert még jó lesz valamire.”

A színész hallgatóknak nagy könnyebbséget jelent, hogy online is részt tudnak venni a kurzuson, ami néha fordulatos bejelentkezéseket is eredményez:

Gyakorlatilag volt már úgy, hogy angolon ültem, egy taxiban. Előadásról tartottam haza és éreztem, hogy nem akarok lemaradni. Úgyhogy szóltam a sofőrnek és a Tanárnőnek, s elnézést kértem és ő mosolygott rajta. De már hozzá van szokva, hogy egy színész jelmezben ül a kamera elé, vagy ácsolják a háttérben a díszletet.

– újságolta el az egyedi angolórákat.