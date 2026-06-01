Azt kapják, amit megérdemeltek: 3 csillagjegyet utolér a karma júniusban

A Kosban tartózkodó Szaturnusz és a Vízöntőben tartózkodó retrográd Plútó, valamint a Bak telihold komoly karmikus energiákat szabadít fel. Ez három csillagjegyre lesz igazán nagy hatással.
Azt mondják: a karma egy idő után mindenkit utolér. Aki jót tesz, azt jutalmazza, akinek azonban arra van szüksége, megleckézteti vagy épp bünteti. Mindezt három csillagjegy fogja átélni a legerősebben június folyamán. De hogy melyek is ők? Eláruljuk!
A jegyedben tartózkodó retrográd Plútó régi sebeket tép fel: régi berögzülések térhetnek vissza, rég elfeledett barátok jelenhetnek meg, de akár régi önképünk, identitásunk is újra fókuszt kaphat. Ha valaki alábecsült téged vagy épp irányítani próbált, most a június minderre felhívja a figyelmedet, ugyanakkor a saját hibáiddal, saját döntéseid súlyával is szembesít. Nem a bosszúról szól a hónap, sokkal inkább arról, hogy megtanult: mindennek van következménye.
A jegyedben tartózkodó telihold elismerést hoz számodra. Sokáig dolgoztál valamiért, most azonban végre eljön a fordulópont. Ha kitartó voltál és őszinte önmagaddal, a június lezárást biztosít számodra. Ha azonban jelen van az életedben valami, ami csak elvesz tőled, de adni nem ad semmit, végre elhatározásra jutsz: ideje megválni tőle.
A jegyedben tartózkodó Szaturnusznak köszönhetően nem vonhatod ki magad a június karmikus energiái alól. A hónap megmutatja, mely területeken váltás jobbá, erősebbé, ugyanakkor arra is rávilágít, mikor vezettek a meggondolatlan, túlzottan heves döntéseid vakvágányra, és mely területeken kell újratervezned. Elköteleződés, személyes határok, vezetés, identitás: ezen területek valamelyikén – talán mindegyikén – tapasztalhatsz majd komoly változást az életedben. De csak akkor indulhatsz el a helyes irányba, ha megtanulod: a heves reakciók helyett érdemes az önfegyelmet választanod!
