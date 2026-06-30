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Kórházból jelentkezett Márió, a harmonikás: Nem először fordul meg itt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kórház
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 16:00
Márió a harmonikásjótékonyság
A zenészt sajnos nagyon megviselte a koronavírus, ami miatt kórházba került. Mára persze szerencsésen meggyógyult, ennek ellenére Márió, a harmonikás most visszatért a kezelés helyszínére.
Niki
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Márió, a harmonikás néhány évvel ezelőtt súlyos állapotban került kórházba, ugyanis ő is elkapta a koronavírust. A rajongói nagyon aggódtak érte, de szerencsére az ajkai kórházban mindent megtettek a felépüléséért, így azóta teljesen egészséges. Most azonban mégis visszatért az egészségügyi intézménybe, bár teljesen más okból kifolyólag.

Márió, a harmonikás ma is folyton koncertezik.
Márió felesége halála óta sok nehézségen ment keresztül, de mára újra boldogan tud a színpadon állni (Fotó: Facebook)

Bock Attila, vagy ismertebb nevén Márió, a harmonikás megszokott koncertjei mellett szívesen vállal olyan fellépéseket is, ahol egy jó ügyért zenélhet. Éppen egy ilyen jótékonysági eseményre került sor most is Ajkán, pont annál a kórháznál, ahol korábban őt magát is ápolták. Így a helyszínen ezek az emlékek azonnal feltörtek benne, és ismét köszönetet mondott az ott dolgozóknak egy mostani és néhány 5 évvel ezelőtti fotó kíséretében.

Akkor és most. Újra Ajkán jártam a kórházban, de most egy sokkal vidámabb szituációban (egy jótékony fellépésen), mint amikor Covidos voltam. Az első két kép még anno, 2021-ben készült. Végtelenül hálás vagyok azóta is a kórház orvosainak, ápolóinak és a Covid osztály minden dolgozójának

írta Márió Facebook-oldalán.

Márió, a harmonikás élete tele volt nehézségekkel

A 2021-es év több szempontból is nehéz volt a zenésznek, hiszen a kórházi kezelés után, októberben veszítette el a feleségét, aki hosszan küzdött súlyos betegségével. Így a zenész egyedül maradt a 13 éves kislányával, Eszterrel. Ám egy évvel később újra rátalált a szerelem Izabella személyében, aki szintén egy súlyos veszteségből állt akkor talpra. A harmonikás és kedvese nagyon gyorsan, egy éven belül keltek egybe, és azóta is nagyon boldogok együtt, bár a gyásszal együtt járó fájdalom valószínűleg mindig az életük része lesz, különösen, hogy lányaik, Eszter és Kinga egy-egy szülőjüket veszítették el. Márió családjában persze szó sincs megkülönböztetésről, hiszen a zenész mindkét lányt sajátjaként szereti, és nagyon büszke rájuk, hogy együtt táncolnak, amiben ráadásul nagyon tehetségesek is.

 

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