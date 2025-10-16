Márió, a harmonikás gyászol: "Nagyon fog hiányozni!"

Bock Attila, vagy ahogy sokan ismerik, Márió, a harmonikás Facebook-oldalán jelentette be tegnap este, hogy egy közeli barátja örökre itt hagyta őt. Az ismert zenész bejegyzésében megrendítő sorokkal, és egy mosolygós fotóval köszönt el Katalintól, akihez megannyi szép emlék köti.

Márió, a harmonikás családja gyászol, egy fontos barátot veszítettek el nemrég (Fotó: Facebook)

Márió a harmonikás évek óta szervez közös nyaralást rajongóival és barátaival Márió tábor néven, a Balaton mellett. Ezek a nem mindennapi alkalmak pedig nem csak csodás emlékeket, de életre szóló barátságokat is hoztak a muzsikusnak. Ám sajnos most a csapat egy oszlopos tagjától végső búcsút kell venniük.

„Szomorú szívvel kell megosztanom veletek egy hírt. A Márió tábor, amely hosszú éveken át mindannyiunk számára a vidámság, barátságok és közös élmények forrása volt, most egy fájdalmas veszteséget él át” – kezdte Márió a közösségi oldalon.

Egy kedves tagunk, barátunk, Császár Józsefné, vagy ahogy csak mi mondtuk »Csasziné Kati«, aki hosszú éveken keresztül részese volt a velünk töltött vidám nyaralásoknak, sajnos betegség miatt elhunyt, és már nem lehet közöttünk. Nagyon fog hiányozni mindannyiunknak. Emlékezzünk rá szeretettel, és őrizzük meg a közös pillanatokat a szívünkben. Isten veled, Kati!

– írta megtört szívvel.

Márió, a harmonikás táborait rengetegen szerették

A zenész életében nem ez az első, hogy szomorú hírről kell beszámolnia, de ahogy Márió felesége halálakor, úgy most is egy emberként álltak mellé a rajongói ebben a szörnyű veszteségben. Több százan fejezték ki részvétüket egy-egy kedves szóval, vagy vidám emlékkel együtt.

„Nagyon megérintett, szívből sajnálom! Őszinte együttérzésem a családnak! Nyugodj békében, drága Kati! Legyen békés az örök álmod. Szívünkben őrizzük kedves lényed, mosolyod!” – kommentelte egy barát.

„Édes Istenem! El sem hiszem! Dolgoztam a Butikjában, nagyon szerettem. Nyugodj békében drága Kati!” – szólt hozzá egy másik rajongó.

A személye és a kisugárzása is maga volt a csoda, nagyon hiányozni fog mindannyiunknak. Angyalok vigyázzák az álmát mostantól!

– tette hozzá még egy ismerős.