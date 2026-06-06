Fásy Zsüliett nehéz időket él át, elvesztette első magzatát

Fásy Zsüliett elvetélt! A tragédiára egy sokatmondó olvasóriporteri fotó hívta fel a figyelmet. A szlovákiai magyar házaspár lapunknak elárulta, hogy egy szerencsétlen baleset miatt kényszerültek sürgősségire menni. Ekkor váltak akaratlanul is tanúivá annak a szívszorító pillanatnak, amikor a fiatal lány világa összeomlott, mert elveszítette magzatát.

Fásy Zsüliett családi boldogságra készült, de sajnos elveszítette magzatát Fotó: KUNOS ATTILA / MW archvum

Az olvasók így emlékeztek vissza a megrázó percekre:

Szemtanúi voltunk, ahogy teljesen összetörte a hír. Tisztán hallottuk, hogy a vele lévő férfi keservesen osztja meg telefonon valakivel a megrázó információt, miszerint Zsülike elvetélt. Szörnyű volt látni a fájdalmukat

- mesélték a Borsnak. A hírek hallatán megkerestük Fásy Zsüliettet, aki nem kívánt nyilatkozni a magánéletét érintő kérdésekben, ugyanakkor nem cáfolta információinkat. Az olvasóriporterünk által készített fotók közléséhez azonban nem járult hozzá.

Sikerült beszélnünk Zsüliett egyik legközelebbi barátjával, aki készséggel állt rendelkezésünkre, és megtörve mesélt lapunknak a drámáról.

Nehéz időszak ez, egyszerűen nincsenek rá szavak

- mondta. - Miközben a magánéletében korábban egy csodás dolog történt vele, addig a szakmai élete romokban hever. Mindannyian nagyon féltettük őt, meghurcolták, hazudtak róla... ő csak nevetett a képtelen vádakon. Például, amikor azt írták, hogy kampányrendezvényeken énekelt, együtt nevettünk az egészen, hiszen már vagy nyolc éve nem is állt színpadra. Amikor a nemlétező dokumentumfilmjéről szólt a fáma, azon is csak mosolyogtunk. Reméltük, hogy jól viseli a nyomást, de végül nem így lett. Én ennek tudom be ezt a tragédiát, de lehet, hogy nincs igazam” – nyilatkozta a neve elhallgatását kérő barát.