Betörtek Fásy Zsülietthez: szemtől szemben állt a bűnözővel

Fásy Zsüliett egy hátborzongató élményt osztott meg Kasza Tibivel, a TV2 Szerencsekerék című műsorában. A fiatal nő gyermekként szemben találta magát egy besurranó tolvajjal, aki nagy léptekkel indult meg felé, miközben megpróbálta rávenni arra, hogy csendben maradjon.

Fásy Zsüliett elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot (Fotó: TV2)

Gyermekként egy bűnözővel szemben

– Körülbelül tízéves voltam, Pünkösd volt, szellőztettünk. Kitártuk az összes ablakot, ajtót, hiszen akkor már kellemes jó idő volt. Ez a korareggeli órákban volt, apu még fent pihent, édesanyám pedig a kertben volt, füvet nyírt. Egyszer csak valaki csöngetett, pontosabban ketten voltak. Ez egy elég zárt rész, vannak fák, garázs is, csak a kiskapunál lehet belátni... Gondoltam, én nem megyek ki, nem ismerem őket, gondoltam majd elmennek – emlékezett vissza Fásy Zsüliett.

„Ott térdel és pakolja a cuccokat"

– De azt láttam, hogy elkezdtek leskelődni – mesélt tovább Fásy Ádám lánya. – Belestek a kis résen, gondoltam szólok apunak, mert ez nekem gyanús és nem tetszik. Gyorsan bezártam az ajtót és az ablakokat is, felrohantam apuhoz, és azt mondtam neki. Jó reggelt és bocs, hogy így közlöm, ne ijedj meg de szerintem be akarnak törni. Szegény kipattant az ágyból futott le az udvarra, hogy megnézze mi a helyzet, én pedig mentem be a konyhába.

És már akkor bent volt a besurranó tolvaj. Megláttam az ajtórésnél, hogy ott térdel az ember és pakolja a cuccokat... Először csak álltam csendben, mert nem tudtam, hogy mit csináljak. Valószínűleg ő megérezte, hogy nézem. Felemelte a fejét és belenézett a szemembe. Aztán elindult felém nagy léptekkel, és közben azt mondta, hogy ssshh.. maradjak csendben. Sarkon fordultam és kifutottam apuhoz, a rabló utánam, de amikor meglátta, hogy nem vagyok egyedül, egyszerűen átugrott a kétméteres kerítésen. És ennyi volt.

