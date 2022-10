Bikiniben mutatta meg óriási fogyását Fásy Zsüliett

Zsüliett sokáig küzdött a fölös kilóival. Négy és fél évvel ezelőtt életmódváltásba kezdett, ma már negyvenöt kilóval mutat kevesebbet alatta a mérleg. Ahogy karcsúsodott, az önbizalma is egyre inkább visszatért, így idővel már a merészebb, szűkebb ruhadarabokat is büszkén viselte. Mint mondja, még mindig nem teljesen azt látja a tükörben, amit szeretne, ezért kilenc hónapja komolyan sportol, rendszeresen jár edzőterembe. Sok év után jutott el odáig, hogy bikiniben is szívesen mutatja meg átalakulását.

Az önbizalom csak nagyon nehezen épül vissza, már ha egyáltalán visszajön.

Nekem is egy hosszú folyamat volt, sokáig még kövérnek láttam magam. Ahogy a kilók fogynak, hajlamosak vagyunk egyre kritikusabbak lenni önmagunkkal. Elindultam egy úton, nagyon jól haladok, de nem értem a végére. Még mindig látom a „hibákat” és tovább szeretnék fejlődni – kezdte lapunknak.

Zsüliett nem görcsöl a további súlyvesztésen, ma már főleg a formálódás az elsődleges célja. Nemrég tért haza külföldről, ahol megtört a jég, és közösségi oldalán néhány bikinis fotót is megosztott a nyaralásról. Követőitől rengeteg bókot söpört be, ami tovább motiválja átalakulásában.

Tudom, hogy sokaknak erőt adok a történetemmel, hiszen nekem is sikerült lefogyni.

Kitartással, akarattal mindenki meg tudja csinálni. És ezt már magammal viszem az életben. Lehet, hogy sosem leszek tökéletes, de kezdek büszke lenni magamra. Az utóbbi hónapokban az edzés is sokat formált rajtam, és az önbizalmamat is növelte. Teszek magamért, és ettől már alapvetően jobban érzem magam – mesélte érdeklődésünkre.