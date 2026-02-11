"Kiabáltam, szóltam, hogy nem jó így" – Újabb részletek derültek ki Nagy Bogi válásáról!

Nagy Bogi és Nyári Marcell válása hirtelen érte a követőket, de nem sokáig csüggedtek, mivel az énekesnő bejelentette következő albumát. A közösségi oldala mostanság csupán legújabb dalaiból áll, amik eléggé érzelmesre sikerültek. Bogi például tegnap mutatta meg először közönségének új számát, ami eléggé árulkodó sorokat tartalmaz.

Nagy Bogi albumán több szomorú, érzelmes dal is található (Fotó: Nagy Zoltán)

Így érhetett véget Nagy Bogi házassága?

Most tényleg vége. Reméltem jobb lesz majd, de nincs már béke

– énekli közösségi oldalán Bogi, akinek pénteken érkezik legújabb albuma.

Nagy Bogi válásáról eddig semmilyen részletet nem lehet tudni, de gyönyörű éneklésével most elárulhatta magát. „Azt hittem engem akarsz. Kiabáltam, szóltam, hogy nem jó így, valamiért egy másik út szólít” – hangzik el az énekesnőtől 24 órán át megtekinthető Instagram sztorijában. A rajongók ebből arra következtetnek, hogy Bogi hozhatta meg a végső döntést.

Nagy Bogi egy híres előadóval dolgozik jelenleg is, akinek nevét még nem árulta el a rajongóknak (Fotó: Mediaworks Archív)

Nagy Bogi albuma egy hetet késik

Az énekesnő legújabb lemeze múlt hét pénteken kellett volna, hogy megjelenjen, ám Bogi bejelentette, hogy inkább a következő héten fogja kidobni. Nagy Bogi rövidre zárta az indoklást, mivel elmondása szerint egy általa szeretett énekes jelentkezett be, hogy készítsenek együtt egy dalt, ami ugyanezen az albumon fog megjelenni.

Azért halasztunk az új album megjelenésén, mivel bejelentkezett egy előadó, hogy csináljuk meg az egyik dalt közösen. Ez egy soha vissza nem térő lehetőség, mivel őszintén megmondva nekem az egyik kedvenc hazai előadóm és amikor megkeresett, akkor elkezdtem sikoltozni

– mondta közösségi oldalán az énekesnő.

Bogi válása a mai napig nem tisztázódott, így a rajongóknak továbbra is marad a találgatás. Az új dalok viszont árulkodók lehetnek, mivel rendkívül érzelmesre sikerültek.