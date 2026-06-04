Szívszorító látvány: így fest most Andy Vajna sírja

Halála után minden csillogás és reflektorfény eltűnt, csak az emlékezés maradt: Andy Vajna sírja ma is csendesen őrzi egy különleges élet történetét, látványa pedig sokak számára szívszorító.

Andy Vajna sírja máig könnyeket csal az ide látogatók szemébe (Fotó: MW / Bors)

Andy Vajna különleges utat járt be

2019. január 20-án nem csupán egy sikeres üzletember távozott, hanem valaki, aki évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a nemzetközi és a hazai filmvilág alakításában. A hírt korábban a Magyar Nemzeti Filmalap közölte, amely szerint Andy Vajna hosszú betegség után, 74 éves korában budapesti otthonában halt meg. Bár egészségi állapotával kapcsolatban többször is jelentek meg hírek, ezek azonban leggyakrabban csak találgatások voltak. A magyar filmipar és Hollywood kapcsolata szorosabb volt, mint valaha, távozásával egy korszak zárult le. Sokan tisztelték üzleti érzékéért, mások a filmek iránti szenvedélyéért, de hogy kivételes életutat járt be, az mindenki számára vitathatatlan. Andy Vajna halála után öröksége tovább él filmjeiben, a magyar filmiparban végzett munkájában és azokban az alkotásokban, amelyekhez pályafutása során hozzájárult.

Az Andy Vajna filmek máig legendásak, a producer történelmet írt a filmiparban (Fotó: MW / Bors)

Vajna András György 1944-ben született Budapesten, az 1956-os forradalom után családjával elhagyta Magyarországot, és hosszú út vezetett számára az Egyesült Államokig. Kezdetben korántsem a filmvilágban dolgozott, ám kitartásának és üzleti érzékének köszönhetően fokozatosan került egyre közelebb Hollywoodhoz. A kétezres években egyre aktívabb szerepet vállalt Magyarországon is. Jelentős hatást gyakorolt a hazai filmgyártásra, és sokan neki tulajdonítják azt a folyamatot, amelynek eredményeként a magyar film újra nemzetközi figyelmet kapott.

Andy Vajna halála megrázta az országot, a legendás producer igazi hidat teremtett a magyar filmgyártás és Hollywood között (Fotó: MW / Bors)

Andy Vajna sírja egészen egyedi

Andy Vajna temetése Budapesten, a Fiumei úti sírkertben zajlott január 31-én. Búcsúztatóját Arnold Schwarzenegger is emlékezetessé tette, az amerikai világsztár ugyanis vicces történeteket mesélt a gyászos napon, amellyel a legszomorúbb pillanatokban is mosolyt csalt a jelenlévők arcára. A temetés után nyolc hónappal később készült el teljesen nyughelye, amelyen egy bronzból készült fekvő oroszlán is helyet kapott és amelyet egy bronz filmtekercs is díszít.