Eladó Andy Vajna egykori órája: ennyibe kerül a nem mindennapi darab

Nem akármilyen apróhirdetés tűnt fel a Facebookon, egy órás csoportban: valami Andy Vajna óráját kínálja megvételre!
"Eladó Andy Vajna volt órája, hagyatékból került hozzám, amit számlával is tudok igazolni" – kezdi bejegyzését az eladó egy kifejezetten órákkal foglalkozó Facebook-csoportban, majd így folytatja:
"Ikonikus Franck Muller Color Dreams karóra a Long Island kollekcióból. A márkára jellemző elegáns, téglalap alakú tok és a különleges, vidám, színes arab számokkal díszített számlap garantáltan egyedi megjelenést kölcsönöz.
Főbb jellemzők:
Modell: Long Island Color Dreams
Stílus: Art Deco ihletésű, ívelt tok a maximális kényelemért
Számlap: Fekete alap, színpompás "Color Dreams" számokkal
Szíj: Prémium fekete aligátorbőr szíj, jelzett csattal
Márka: "Master of Complications" – svájci luxus minőség
Stílusos választás azoknak, akik a klasszikus óragyártást modern, játékos eleganciával ötvöznék."
És hogy mennyibe kerül a nem épp mindennapi darab? 2 millió 880 ezer forint, ami elsőre talán drágának tűnhet, de ha kutakodunk egy picit a neten, az eBay-en például (átszámítva) közel egymillió forinttal többért lehet hasonlót találni, ráadásul az nem is köthető egy olyan híres emberhez, mint a 2019-ben elhunyt filmproducer.
