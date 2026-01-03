Eladó Andy Vajna egykori órája: ennyibe kerül a nem mindennapi darab

Nem akármilyen apróhirdetés tűnt fel a Facebookon, egy órás csoportban: valami Andy Vajna óráját kínálja megvételre!

Andy Vajna óráját most bárki megveheti

Fotó: Világgazdaság/Móricz-Sabján Simon

Alig 3 millióba kerül Andy Vajna órája

"Eladó Andy Vajna volt órája, hagyatékból került hozzám, amit számlával is tudok igazolni" – kezdi bejegyzését az eladó egy kifejezetten órákkal foglalkozó Facebook-csoportban, majd így folytatja:

"Ikonikus Franck Muller Color Dreams karóra a Long Island kollekcióból. A márkára jellemző elegáns, téglalap alakú tok és a különleges, vidám, színes arab számokkal díszített számlap garantáltan egyedi megjelenést kölcsönöz.

Főbb jellemzők:

Modell: Long Island Color Dreams

Stílus: Art Deco ihletésű, ívelt tok a maximális kényelemért

Számlap: Fekete alap, színpompás "Color Dreams" számokkal

Szíj: Prémium fekete aligátorbőr szíj, jelzett csattal

Márka: "Master of Complications" – svájci luxus minőség

Stílusos választás azoknak, akik a klasszikus óragyártást modern, játékos eleganciával ötvöznék."

Andy Vajna órája a Facebook-hirdetésben

És hogy mennyibe kerül a nem épp mindennapi darab? 2 millió 880 ezer forint, ami elsőre talán drágának tűnhet, de ha kutakodunk egy picit a neten, az eBay-en például (átszámítva) közel egymillió forinttal többért lehet hasonlót találni, ráadásul az nem is köthető egy olyan híres emberhez, mint a 2019-ben elhunyt filmproducer.