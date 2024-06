"Mindent telefonról tudok irányítani" – luxusba költözik a TV2 sztárpárja – Videó

Zsigmond Angi még csak 22 éves, de már most egy ország ismeri a nevét. A csinos lány először 13 éves korában robbant be a köztudatba a TV2-n futó Kismenők című tehetségkutatóban, manapság pedig népszerű influenszer és hamarosan az Ázsia Expressz műsorában is feltűnik majd kedvesével, Mészáros Bendgúzzal. Anginak viszont nem csak a karrierje szárnyal, de a magánélete is.

Fotó: TV2

Zsigmond Angi luxuslakásba költözik Mészáros Bendével

Zsigmond Angi: Költözés vár ránk!

A TV2 sztárja az Instagram-oldalán jelentette be, hogy Bendével nagy dologra készülnek, ugyanis hamarosan beköltöznek a közös otthonukba. Angi ráadásul meg is mutatta a rajongóinak, hol fognak élni, és hát kijelenthetjük, hogy van mire irigykedni... Már csak azért is, mert a lány csupán influenszer lakásként tekint a házra.

Megmutatom a budapesti, berendezetlen influenszer lakásomat

– kezdte videójában Angi, majd körbekalauzolt mindenkit.

– Végre sikerült megtalálnom a tökéletes lakást, ahol nektek fogok tartalmakat gyártani. 52 négyzetméter, kettő szoba plusz nappali, külön wc és külön fürdő, ami számomra nagyon fontos. Ehhez hozzátartozik egy 14 négyzetméteres terasz is. A nappaliban biztos, hogy ki lesznek cserélve a bútorok, hogy összhangban legyenek a konyhával. Muszáj voltunk kétszobásat keresni, mert az egyik a hálószobánk lesz, a másik meg a páromnak a stúdiója. Egyébként ez egy okosotthon, például ha feljön a nap, akkor automatikusan leereszkednek a redőnyök. Imádom, hogy mindent telefonról tudok irányítani: a szobának a hőmérsékletét is, zseniális. Most egy több napos költözés vár ránk – zárta mondandóját Angi, ám nem mindenkit nyűgözött le. Sokan ugyanis azt nehezményezték, hogy miért mutatja meg egyáltalán az otthonát, de ha meg is mutatja, akkor miért nem tér ki esetleg az anyagiakra is. Illetve arra is kíváncsiak lennének sokan, hogy vásárolt vagy bérelt házról van szó.