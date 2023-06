"Mindent megtettünk, de bakiztunk" - Valkusz Milán reagált Marics Peti esésére

A ValMar duója hetek óta készült a csütörtöki Budapest Parkos koncertre, ám ahogy színpadra álltak, szinte azonnal megtörtént a baj. Marics Peti ugyanis az első szám közben a földre került, s bár azonnal felsegítették a társai, láthatóan fájlalta a lábát. Ekkor még senki sem gondolta volna, hogy az este végén a kórházban fog kikötni a fiatal énekes...

Marics Peti óriási fájdalmak közepette lenyomta a dalt (Fotó: Nagy Zoltán)

De ne szaladjunk ennyire előre! Peti miután óriási fájdalmak közepette lenyomta a dalt, jelezte a többieknek, hogy valami nagyon nem stimmel, ezért azonnal szünetet rendeltek el. Ekkor már a rajongók is aggódni kezdtek, hogy vajon mi történhetett, hiszen kedvencüket tolókocsiban tolták le a színpadról. Néhány perces várakozás után aztán kiderült, hogy az énekes lába eltört... Ám Marics a pokoli kínok ellenére sem hagyta cserben a rajongókat, a koncert hátralévő részét ülve nyomta végig, amiben a közönség teljes mértékig partner volt. Mégis csalódottan zárták az estét...

„Hibáztunk, fejben még többet estünk”

Miután véget ért a fellépés, s Maricsot kórházba szállították, a ValMar másik tagja, Milán egy élő videóban jelentkezett be. Az énekes bánatosan kezdett neki mondandójának, ugyanis úgy érzi, semmi sem sikerült úgy, ahogy eltervezték.

– Szeretném megköszönni, hogy itt voltatok 12 ezren a 40 fokban kezdve, aztán 30-ban folytatva. Ami történt, hogy nem tudtuk kivitelezni azt, amit elképzeltünk, mert a Petinek eltört a lába az első szám közepén, amikor ugrált. Onnantól kezdve borult a papírforma, a kártyavár, amit felépítettünk… Hibáztunk, fejben még többet is estünk, emiatt tényleg kösz mindenkinek, hogy így is végig velünk maradtatok, jöttetek velünk, próbáltátok érezni így is, amit át akartunk adni. Mindent megtettünk szerintem, de bakiztunk… Ne haragudjatok emiatt! És köszönöm, hogy így is élveztétek a showt, és remélem nem volt semmi para nektek – fogalmazott Milán, aki egyébként az egész koncert alatt barátja támasza volt, s míg Peti ülve nyomta le a show-t, ő addig igyekezett a koreográfiához tartani magát. Mondhatnák azt is, hogy rutinos előadóként ezt kisujjból megoldotta, ráadásul nem ez volt az első eset, hogy Peti egy eséssel ráijesztett a rajongókra.

„Van, aki azt mondja, hogy nem tudok táncolni?”

Alig egy évvel ezelőtt szintén közelebbről megvizsgálta a színpadot Peti. Akkor az egyik show-elemet nem vette észre, és egy hatalmasat zakózott benne, de szerencsére megúszta sérülések nélkül. Sőt, öniróniából még a felvételt is posztolta a közösségi oldalán, amihez viccesen annyit írt:

Van, aki azt mondja, hogy nem tudok táncolni?