Nem hiszed el, mennyi pénzt kínáltak Marics Peti és Valkusz Milán koncertjéért

Összefogtak az Újpest öregfiúk csapatának tagjai ismert zenészekkel, énekesekkel, rádiósokkal és vasárnap délután egy több fordulós jótékonysági meccsel segítenek Drávucz Rita mozgáskorlátozott kislányának. Mint azt a Bors megírta: a legendás lila-fehér focistákon kívül olyan nevek csatlakoztak a felhíváshoz, mint Curtis, Marics Peti, vagy éppen Várkonyi Attila és Abaházi Csaba. Szóval aki belépőt vesz a meccsre, az nem csak segít, de jól is fog szórakozni.

Marics Petiék boldogan mondtak igent a fő szervezőnek. Óvádi László kérésére Fotó: Facebook

Borsos árat ígértek Marics Peti felajánlásáért

A jótékonysági meccs mellett, jótékonysági árverést is szervezett Curtis jó barátja, Óvádi László és segítői. Mindenki, aki tudott, hozzájárult valamivel az árverésre. Így például a ValMar énekese egy páros belépőt ajánlott fel a Budapest Parkos koncertjükre, amire egyébként már a jegyek 95 százaléka elkelt. De a máskor is jótékonykodó Curtis siófoki Plázs bulijára is lehet licitálni. Licitálni még mindig lehet, Marics Petiék koncertjegyéért egyébként eddig a legnagyobb felajánlás 55 ezer forint.



Elképesztő összeget ígértek a ValMar énekeséért

Marics Peti korábban beszélt arról, hogy szokott jótékonykodni, úgy érzi, a sikeres előadóknak ez kutya kötelessége. Pár hónapja licitre ajánlotta fel egy plüssét. Nem meglepő módon, a 10 ezres licit pillanatok alatt 100 ezer forintra ugrott. A nyertesnek Peti egy reggeli keretében személyesen adja át a plüssjátékot…