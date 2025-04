Emlékszel még a Megasztár egykori szupersztárjára? Rá sem lehet ma már ismerni, így néz ki most

Mi is az az Ozempic?

Nos, akár hívhatjuk fogyasztó injekciónak is, de hivatalosan cukorbetegek számára készült gyógyszerről van szó. Pár éve robbant be a divatba a celebek között, ugyanis rájöttek, hogy koplalás és sport nélkül is le tudják olvasztani magukról a kilókat egy-két vényköteles, méregdrága szerrel. Ezek közül a két kedvenc a Saxenda (liraglutid hatóanyag) és az Ozempic (szemaglutid hatóanyag) nevű injekciók, melyeket cukorbetegeknek írnak fel, vagy akiknek a testtömegindexe jelentősen vagy kórosan eltér az egészségestől. A használatukkal a szakértők szerint 5-6 hónap alatt akár a teljes testsúly 10-15% -át is elvesztheti a delikvens, azonban ezek koránt sem veszélytelenek: hosszútávon károsítják az emésztőszerveket. Hazánkban komoly büntetésre számíthat az az orvos, aki a cukorbetegeknek szánt készítményt felírja úgy, hogy az illetőnek nincs is ilyen problémája.