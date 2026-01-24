"TikTokos és OnlyFanses lánnyal is megcsalt" – Botrány! Mandula Ádám várandós exe kifakadt a szakításról

Egy év se veled, se nélküled kapcsolat után megint szingliként éli az életét az Éden Hotel korábbi sztárja. Mandula Ádám és terhes párja szakítása most úgy tűnik végleges, nincs már visszaút egyikük szerint sem. A rapper legutóbbi nyilatkozata után Alexa besokkalt és úgy látta, itt az ideje megtudni az ő igazságát.

Mandula Ádám kisfia hallhatta apját és exét veszekedni (Fotó: MW)

Mandula Ádám párja kitálalt a szakításról

A Borsnak számolt be arról Géczi Bea volt párja, hogy újra egyedül van. Mandula Ádám azt mondta, várandós párja azt vágta az arcába, lehet nem is az ő gyermekét várja. A fiatal kismamának ez már végképp sok volt.

"Undorítónak tartom azt, hogy valaki már azt is behazudja a népnek, hogy nem tőle vagyok terhes" – kezdte lapunknak Mandula Ádám várandós exe, aki jelenleg vesemedence-gyulladással kórházban fekszik.

Csináljon apaságit, a házas nevemhez meg semmi köze. Inkább maradjon az én nevemen a baba, minthogy az övén legyen. Amikor bejött ide többször a kórházba, akkor is azt mondta nekem, azt se tudja, miért jött be és hogy inkább megy haza. Meg, hogy lesz*rja a Nolent, ilyen megfogalmazással mondta a telefonba is, amikor elment. Nem azt mondtam neki idegességemben, hogy nem tőle van a gyerek, ezt csak ő találja ki, meg az undorító nagymamája, akinek az Ádám hazudta ezt be.

A harmadik gyermekét váró édesanya szerint a rapper rengeteg valótlanságot mondott róla, például korábbi botrányos szakításukkor is, ezért most szeretné tisztára mosni a nevét. Állítása szerint ugyanis éppen volt párja volt az, aki miatt tönkrement a kapcsolatuk.

„Kapcsolatunk közel egy évig tartott, és végig egy tipikus „se veled, se nélküled” viszony volt Ádám részéről. Többször elhagyott, majd visszajött hozzám azzal, hogy szeret, és én vagyok élete szerelme. Ezzel párhuzamosan azonban többször is megcsalt, még akkor is, amikor már a közös gyermekünket terveztük. Ennek ellenére sokáig kitartottam mellette. Mindig próbáltam segíteni neki, még akkor is, amikor a tetteivel folyamatosan megalázott. Rengeteg lelki bántalmazást kaptam, nemcsak tőle, hanem egyes családtagjaitól is, kivéve a szüleit. Volt, hogy utcára tettek, elküldtek, és olyan súlyos hazugságokat terjesztettek rólam, hogy prostituált vagyok és mindenkivel lefekszem. Ez számomra minden határon túlment.”