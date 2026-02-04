30 év után szintet lépett a Bon-Bon, itt az óriási dobás: musical készül a dalaikból

Hosszú évek várakozása után végre megvalósult az, amiről a zenekar tagjai már a kétezres évek elején álmodoztak: megszületett a „Valahol Amerika – Bon-Bon 30 musical”, amely a Bon-Bon legismertebb dalaiból építkezik.
Török Tamás, a Bon-Bon zenésze elmondta, hogy az ötlet már akkor megfogalmazódott benne, amikor külföldön egyre népszerűbbek lettek a zenés filmek és musicalek.
Nekem jutott eszembe, hogy bele lehetne vágni egy ilyen projektbe, még gyakorlatilag a kétezres évek elején. Akkor kezdtek divatba jönni az ilyen jellegű filmek, mint például az ABBA musical. De azt tudtuk, hogy ez egy színházi műfaj, és kellett hozzá egy olyan csapat, rendezők, színészek, hogy méltón tudjuk megcsinálni, ez szerencsére most megvalósult, most álltak össze a csillagok
– mondta Török Tamás. A zenész szerint nem akarták elsietni a dolgot: csak akkor vágtak bele, amikor minden adott volt ahhoz, hogy valóban minőségi előadás szülessen.
A készítők végül egy könnyed, szórakoztató, mégis érzelmes történet mellett döntöttek, amely tökéletesen illeszkedik a Bon-Bon dalaihoz.
A musical egy különleges helyzet köré épül, ami rengeteg félreértéshez, és humoros jelenetnek alapoz meg.
Nagyon régi terv volt már. A körülmények és az égiek most tették lehetővé, hogy el is készüljön. Ez egy úgynevezett jukebox musical, a mi dalaink a kísérődalok végig. Ami lényeges, hogy ez egy leány- és egy legénybúcsúnak a története, ami egész véletlenül egy helyre szerveződik. Az ebből adódó félreértések, tévedések adják a történet alapját. Ez egy rendkívül humoros történet, szerelemmel és persze a Bon-Bon 30 év legnagyobb slágereivel. Mi is meglepődtünk, amikor elkezdtük keresni a megfelelő dalokat, hogy szinte minden szituációra azonnal találtunk
– mesélte.
A nézők így nemcsak egy szerelmi történetet kapnak, hanem rengeteg vicces és megható helyzetet is, amelyeket a jól ismert slágerek kísérnek végig.
A musical egyik különlegessége, hogy a Bon-Bon dalai nem pusztán betétszámként hangzanak el, hanem szorosan kapcsolódnak a cselekményhez. Ez új dimenziót ad a régi slágereknek.
Török Tamás szerint a közönség így egészen más szemmel hallgathatja majd a jól ismert dalokat.
A dalaink még mélyebb megértésére ad lehetőséget a nézőknek, ugyanis a jelenetekhez kapcsolódóan még inkább átérezhetik a dalok mondanivalóját. Most a Klauzál Házban lesz látható, de már most van hat-hét meghívásunk, és bízunk benne, hogy ez csak a kezdet
– fogalmazott.
Bár a musical a Bon-Bon dalaira épül, a történet nem a zenekar életét dolgozza fel. Ezt az alkotók tudatosan döntötték el, hogy szabadon mesélhessenek el egy fiktív sztorit.
Van benne egy zenekar, egy főszereplő, de a mi életünkhöz egyáltalán nem kapcsolódik a történet. Mi csak alkotóként veszünk részt a produkcióban, Szolnoki Péter színészként is a színpadra áll majd, a rendező pedig Szabó Máté lesz
– hangsúlyozta.
A „Valahol Amerika – Bon-Bon 30 musical” így egyszerre tisztelgés a zenekar három évtizedes pályája előtt és egy önálló, szórakoztató színházi produkció, de nem ez az egyetlen meglepetés, amivel a közönségnek készülnek.
„Egyébként nekünk van most egy másik nagy projektünk is, mert idén, május 16-án a jubileumi 30 éves nagykoncertünket tartjuk az Arénában. A kettő tökéletesen kiegészíti egymást, úgyhogy ezt három évtizedet megünnepeljük a kedves közönségünkkel, próbálunk neki minden szempontból örömet szerezni” – zárta gondolatait Török Tamás.
