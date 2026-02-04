30 év után szintet lépett a Bon-Bon, itt az óriási dobás: musical készül a dalaikból

Hosszú évek várakozása után végre megvalósult az, amiről a zenekar tagjai már a kétezres évek elején álmodoztak: megszületett a „Valahol Amerika – Bon-Bon 30 musical”, amely a Bon-Bon legismertebb dalaiból építkezik.

Bon-Bon dalok elevenednek meg egy musical formájában, régi vágya teljesül Török Tamás zenésznek (Fotó: Járdány Vanda)

A Bon-Bon musical egy több évtizedes ötlet

Török Tamás, a Bon-Bon zenésze elmondta, hogy az ötlet már akkor megfogalmazódott benne, amikor külföldön egyre népszerűbbek lettek a zenés filmek és musicalek.

Nekem jutott eszembe, hogy bele lehetne vágni egy ilyen projektbe, még gyakorlatilag a kétezres évek elején. Akkor kezdtek divatba jönni az ilyen jellegű filmek, mint például az ABBA musical. De azt tudtuk, hogy ez egy színházi műfaj, és kellett hozzá egy olyan csapat, rendezők, színészek, hogy méltón tudjuk megcsinálni, ez szerencsére most megvalósult, most álltak össze a csillagok

– mondta Török Tamás. A zenész szerint nem akarták elsietni a dolgot: csak akkor vágtak bele, amikor minden adott volt ahhoz, hogy valóban minőségi előadás szülessen.

A készítők végül egy könnyed, szórakoztató, mégis érzelmes történet mellett döntöttek, amely tökéletesen illeszkedik a Bon-Bon dalaihoz.

A Bon-Bon musical humortól sem lesz mentes, felhőtlen szórakoztatást ígérnek a szerzők (Fotó: Járdány Vanda)

A musical egy különleges helyzet köré épül, ami rengeteg félreértéshez, és humoros jelenetnek alapoz meg.

Nagyon régi terv volt már. A körülmények és az égiek most tették lehetővé, hogy el is készüljön. Ez egy úgynevezett jukebox musical, a mi dalaink a kísérődalok végig. Ami lényeges, hogy ez egy leány- és egy legénybúcsúnak a története, ami egész véletlenül egy helyre szerveződik. Az ebből adódó félreértések, tévedések adják a történet alapját. Ez egy rendkívül humoros történet, szerelemmel és persze a Bon-Bon 30 év legnagyobb slágereivel. Mi is meglepődtünk, amikor elkezdtük keresni a megfelelő dalokat, hogy szinte minden szituációra azonnal találtunk

– mesélte.

A nézők így nemcsak egy szerelmi történetet kapnak, hanem rengeteg vicces és megható helyzetet is, amelyeket a jól ismert slágerek kísérnek végig.

A dalok új értelmet kapnak

A musical egyik különlegessége, hogy a Bon-Bon dalai nem pusztán betétszámként hangzanak el, hanem szorosan kapcsolódnak a cselekményhez. Ez új dimenziót ad a régi slágereknek.