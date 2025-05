Bódi Margó 63 éves lett, de nem feltétlenül örül: „Nagyon szép kort élek meg, de...”

Május 23-án ünnepelte 63. születésnapját Bódi Margó, aki már lassan 50 éve él boldog házasságban férjével. A mulatós házaspár nem tervezett nagy ünneplést a fontos dátum alkalmából, ugyanis fellépésekkel telt ez a nap. Bódi Guszti felesége az Origónak mesélt arról, miképpen éli meg születésnapját.

Bódi Margót Bódi Guszti és Bódi Csabi is felköszöntötte születésnapja alkalmából Fotó: Paprika TV

„Egyáltalán nem zavar az, hogy 63 éves vagyok”

Bódi Margó azért sem szereti nagyon ünnepelni a korát, mert nem érdekli, habár nem zavarják őt a számok.

Egyáltalán nem zavar az, hogy 63 éves vagyok, mert nagyon szép kort élek meg, azonban az én családomban nem mindenkinek sikerült megérnie ezt. Ugyanis édesanyám és édesapám is ennél fiatalabb korukban hunytak el. Viszont belülről nem is érzem, hogy ennyi éves vagyok, mivel tele vagyok energiával

– mesélte a lapnak a mulatós sztár szerelme, aki több dolgot is megtesz azért, hogy remek formában legyen.

Ez áll Bódi Margó fogyása hátterében

A többszörös édesanya és nagymama már 20 éve szinte minden nap jár gyalogolni, amit igencsak komolyan vesz, legyen szó bármilyen időjárásról. Részben pedig ennek köszönheti, hogy az utóbbi időben nem kis súlyfeleslegtől szabadult meg. Azonban a rendszeres sport mellett egy ideje már az étkezésre is odafigyel, ami azt jelenti, hogy már kevésbé fogyaszt zsíros vagy cukros ételeket.

„Most már sokkal kímélőbb fogásokat eszünk Gusztival, mint régebben. Illetve rájöttem arra, hogy 60 felett már bőven jóllakok egy tál étellel is, tehát mennyiségben is kevesebbet eszek. Meg ugye szoktunk kijárni Thaiföldre, ahol nem nehéz eledeleket eszünk, hanem helyi thai étkeket, amik ugye nem annyira zsírosak, mint a magyarok. Amikor meg ott vagyunk, akkor rengeteget pihenünk és edzünk, ami szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy jó formában legyünk” – folytatta a családanya, aki habár nem szereti ünnepelni születésnapját, örül annak, ha felköszöntik.

Guszti mellett Bódi Margó gyerekei is felköszöntötték édesanyjukat Fotó: Szabolcs László

Bódi Gusztiék titka az, hogy mindenki csinálja a saját dolgát

„Csabi fiam mindig szokott nekem hozni virágot, miközben azt szokta mondani, hogyha én nem lennék, akkor ő se lenne a világon. Viszont Guszti egy ölelést adott nekem ma reggel és azt mondta: »Mama, még 30 évig legyünk együtt egészségben, boldogságban és békében!« Megöleltük egymást és ennyi, megyünk a dolgunkra” – mesélte nevetve Margó, aki férjével decemberben fogja ünnepelni 50. házassági évfordulójukat, amit szeretnének stílusosan megünnepelni.