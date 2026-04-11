Zalatnay Sarolta: „Nem lehet más választás, csak a béke”

Holnap, április 12-én mindenki a saját kezébe veheti a sorsát és eldöntheti, hogy kit szeretne látni Magyarország élén a következő négy évben. Zalatnay Sarolta számára ez nem is lehet kérdés, mivel ő mindig a béke oldalán állt, amiről korábban is őszintén vallott az énekesnő. Illetve az állatok is fontos szerepet játszanak az életében, ezért is csatlakozott korábban a Digitális Polgári Körökhöz, ahol kiáll a rászoruló állatok mellett.
Eleget beszéltem már arról, hogy borzasztó látni az embereket és az állatokat egy háború idején. Nem lehet más választás, csak a béke
– szögezte le az elismert művésznő.
Az énekesnő élete során sok kormány alatt élt, de a barátjaitól folyamatosan megkapja, hogy minek törődik a plitikával, hsizen ő úgyis mindenképpen Zalatnay Cini marad. „Tény és való, hogy az összes kormánynál az maradtam, aki a zenémmel lettem. Viszont ez most nekem is fontos, mivel más a tét, mint korábban bármikor. Fiatalkoromban gondolkodtam, hogy elmenjek-e szavazni vagy ne, mert nem hittem abban, hogy a szavazatom jelenteni fog annyit, hogy bármilyen fajta változást elérjünk. Itt most hiszek benne, hogy minden szavazat számítani fog” - árulta el a művésznő.
Számomra a Fidesz a biztos választás és a biztos béke. Ha lehet jólétet emlegetni a világban, akkor a lehető legjobb és legbiztonságosabb az, ami Magyarországon van jelenleg
– mondta a Bors kamerája előtt az énekesnő.
Zalatnay Sarolta a fiataloknak is üzent lapunkon keresztül, mivel szerinte a fiatalság fontos része a mai társadalomnak. „Abszolút nem vagyok amellett, hogy a fiatalok ne lázadjanak és ne adjanak hangot a véleményüknek. Azonban egy dolgot ne felejtsetek el fiatalok. Korábban sok mindent nem lehetett csinálni, ami most már alap. Mi is voltunk forradalmárok a zenével, csak ezt úgy kell csinálni, hogy később ne bánjuk meg. Amikor pedig bemegyünk a szavazófülkébe, akkor gondoljuk végig a dolgokat és tudjuk, hogy merre az arra” - jelentette ki Zalatnay Sarolta.
