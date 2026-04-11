Zalatnay Sarolta: „Nem lehet más választás, csak a béke”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 19:05
Zalatnay SaroltaOrbán Viktor
Sorsdöntő választás elé néz Magyarország, ahol a béke és a háború között lehet dönteni. Zalatnay Sarolta a Bors kameráján keresztül szögezte le, hogy kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett április 12-én.
Holnap, április 12-én mindenki a saját kezébe veheti a sorsát és eldöntheti, hogy kit szeretne látni Magyarország élén a következő négy évben. Zalatnay Sarolta számára ez nem is lehet kérdés, mivel ő mindig a béke oldalán állt, amiről korábban is őszintén vallott az énekesnő. Illetve az állatok is fontos szerepet játszanak az életében, ezért is csatlakozott korábban a Digitális Polgári Körökhöz, ahol kiáll a rászoruló állatok mellett.

Zalatnay Sarolta nem titkolta, hogy kire fog szavazni a holnapi országgyűlési választásokon (Fotó: Markovics Gábor)

Zalatnay Sarolta: „Eltökélt háborúellenes vagyok”

Eleget beszéltem már arról, hogy borzasztó látni az embereket és az állatokat egy háború idején. Nem lehet más választás, csak a béke

– szögezte le az elismert művésznő.

Az énekesnő élete során sok kormány alatt élt, de a barátjaitól folyamatosan megkapja, hogy minek törődik a plitikával, hsizen ő úgyis mindenképpen Zalatnay Cini marad. „Tény és való, hogy az összes kormánynál az maradtam, aki a zenémmel lettem. Viszont ez most nekem is fontos, mivel más a tét, mint korábban bármikor. Fiatalkoromban gondolkodtam, hogy elmenjek-e szavazni vagy ne, mert nem hittem abban, hogy a szavazatom jelenteni fog annyit, hogy bármilyen fajta változást elérjünk. Itt most hiszek benne, hogy minden szavazat számítani fog” - árulta el a művésznő.

Zalatnay Sarolta a fiatalokat is megszólította (Fotó: Szabolcs László)

Zalatnay Sarolta kiállt Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Számomra a Fidesz a biztos választás és a biztos béke. Ha lehet jólétet emlegetni a világban, akkor a lehető legjobb és legbiztonságosabb az, ami Magyarországon van jelenleg

– mondta a Bors kamerája előtt az énekesnő.

Zalatnay Sarolta a fiataloknak is üzent lapunkon keresztül, mivel szerinte a fiatalság fontos része a mai társadalomnak. „Abszolút nem vagyok amellett, hogy a fiatalok ne lázadjanak és ne adjanak hangot a véleményüknek. Azonban egy dolgot ne felejtsetek el fiatalok. Korábban sok mindent nem lehetett csinálni, ami most már alap. Mi is voltunk forradalmárok a zenével, csak ezt úgy kell csinálni, hogy később ne bánjuk meg. Amikor pedig bemegyünk a szavazófülkébe, akkor gondoljuk végig a dolgokat és tudjuk, hogy merre az arra” - jelentette ki Zalatnay Sarolta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
