Zalatnay Sarolta is kiállt a béke mellett: Mindig kell egy barát

Orbán Viktor megtartotta évértékelő beszédét, amin rengeteg sztár vett részt. Köztük Zalatnay Sarolta is, aki már korábban is kifejtette véleményét Magyarország jelenlegi helyzetéről, illetve a baloldal káros tevékenységéről. A híres énekesnő lapunknak most elmesélte, hogy miért döntött úgy, hogy ellátogat erre az eseményre.

Zalatnay Sarolta is jelen volt Orbán Viktor évértékelő beszédén (Fotó: Mediaworks)

Zalatnay Sarolta bevallotta! Kiszemelt magának valakit

Sokszor megkaptam a mai nap is a kérdést, hogy miért vagyok itt. Valentin-nap van b**szus. Sok jóképű sportoló, meg mondanám, hogy politikus is, zenészekről nem is beszélve

— árulta el az énekesnő viccesen, aki ezután azt is elmondta, hogy ki a legjóképűbb kormánytag. „Nekem az Orbán Viktor jön be a legjobban, még egy kicsit a Deutsch Tomi is odafér” - fedte fel a titkát a Borsnak Zalatnay Sarolta.

Aztán az énekesnő elárulta a tényleges okot, amiért ő is élőben tekintette meg a miniszterelnök évértékelő beszédét. „A béke. Nem azért vagyunk, hogy megállítsunk minden rosszat és szeretetben, klasszul tudjuk újra élni az életünket? Mert hát mindig kell egy barát, ahogy a nótám is mondja” - fejtette ki a Borsnak az énekesnő.