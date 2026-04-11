Rendszerbontás helyett Csikidám: Így adott zenei leckét a kormánypárt az ellenzéknek Szikora Róbert által

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 19:20 / FRISSÍTÉS: 2026. április 11. 19:45
Választás 2026kampányzáróSzikora RóbertOrbán Viktor
Míg az ellenzék hergelte a tömeget a feszült hangulatú koncertjén, a kormánypárt igazi örömünneppel zárta a kampányt. A színpadon az ország Csikidám-királya, Szikora Róbert szórakoztatta a közönséget.
Bors
A szerző cikkei

Nocsak, ki nyitotta meg a Fidesz-KDNP kampányzáróját a Budai Várban, a Szentháromság téren... Nem más, mint az ország örökifjú Csikidám-királya, Szikora Róbert! Miközben a stáb már javában izzította a mikrofonokat a politikai nagyágyúknak, a szervezők bedobták az R-GO legendáját, aki nem mellesleg Máté Péter-díjas előadóművész és a mai napig megkerülhetetlen alakja a magyar zeneiparnak. Nem is akármilyen időzítés ez, hiszen minden idők egyik legfontosabb kampánya ér ma véget, és holnap már jön is a mindent eldöntő választás.

Szikora Róbert dalok tömkelegét ismeri az ország, a Létezem is sokak számára volt ismerős - Fotó: HírTV

Szikora Róbert produkciója mindenkit lenyűgözött

A kontraszt pedig ordítóbb nem is lehetne a két oldal között. Miközben a Hősök terén az ellenzék a Rendszerbontó Nagykoncertnek álcázott tiszás kampányeseményén leginkább a tömeg hergelésével és politikai sárdobálással volt elfoglalva, (na meg a nehezen felejthető és megbocsátható heremutogatással) addig a Várban a kormányoldal egy igazi, mindenki által kedvelt élő legendával alapozta meg a hangulatot. Ott feszültségkeltés, itt profi showművészet; ott rombolás, itt az élet igenlése. Szikora nem bonyolította túl a dolgot: hozta a tőle megszokott lazaságot és a jellegzetes R-GO stílust. Amint megjelent a színpadon, azonnal rákezdett az ikonikus „Létezem” soraira, amivel egy pillanat alatt magával ragadta a Szentháromság téren összegyűlt tömeget. A produkció végére a tér egyetlen hatalmas, vibráló közösséggé kovácsolódott össze, ahol a „Létezem” refrénje nemcsak egy sláger volt, hanem a holnapi napra való pozitív ráhangolódás is.

Orbán Viktor rengeteg helyen járt az országban az utóbbi pár hétben.
Orbán Viktor országjárása bár véget ért, a miniszterelnök nem tétlenkedik: minden percet megragad arra, hogy beszélgessen a választópolgárokkal (Fotó:  Miniszterelnöki Kabinetiroda)

És még csak ezután jön Orbán Viktor beszéde

Ez a pörgős és színvonalas kezdés tökéletesen megágyazott az este folytatásának. Szikora után ugyanis már érkezik a színpadra a kormány két tapasztalt minisztere, Szijjártó Péter és Lázár János is, hogy aztán Orbán Viktor miniszterelnök beszéde zárja a rendezvényt. Tehát míg a Tisza Pártnál lincshangulat uralkodik, itt a Várban Szikora Róbertnek is köszönhetően, csupa vidám, békés arcot láthattunk a tömegben. Egy biztos: a Csikidám-életérzés sokkal jobb útravaló a szavazófülkékhez, mint az ellenzéki düh

 

