Százmilliók a hergelésre? Young G Béci szerint hazudtak a rendszerbontó koncert költségeiről

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 11:20 / FRISSÍTÉS: 2026. április 11. 11:54
Sokkoló jelenetek zajlottak le a tegnapi rendszerbontó koncerten, ahol a tudatos hergelés végül plakátégetésbe és nyílt gyalázkodásba torkollott. Az események láttán Young G Béci nem bírta tovább csendben, és indulatos videóban tette helyre a romboló fiatalokat, valamint fellépő zenésztársait.
A tegnapi nap folyamán a főváros szívében, a Hősök terén elszabadultak az indulatok egy olyan eseményen, amely hivatalosan zenei rendezvénynek indult, ám végül valami egészen másba fordult. A Rendszerbontó Nagykoncert néven meghirdetett demonstráció alkalmával a budapesti közterület politikai csatatérré változott, ahol a zene helyett a feszültség és a nyílt kormányellenes hergelés vette át az irányítást. A felfokozott hangulatban olyan jelenetek játszódtak le, amelyek mélyen felkavarták a közvéleményt, és amelyeket a hazai sztárvilág egyik ismert alakja, Young G Béci, azaz Rácz Béla sem bírt tovább nézni némán. 

Young G Béci a Rendszerbontó Nagykoncert láttán mélyégesen elszomorodott és kiakadt (Fotó: Bors)

Young G Béci Eckü hergelése mellett sem ment el szó nélkül

A színpadon megdöbbentő és méltatlan dolgok történtek, Eckü például a történelmi emlékhelyen mutogatta a heréjét a tömegnek, miközben számtalan zenésztársa verbális agresszióval, válogatott szidalmakkal illette Orbán Viktort. Az események az utcákon folytatódtak, ahol a feltüzelt fiatalok kormánypárti plakátokat rongáltak meg és égettek el a nyílt utcán, teljesen kivetkőzve magukból. Young G Béci szerint ez az a pont, ahol minden jóérzésű embernél betelik a pohár, és Facebook-oldalán közzétett indulatos videójában hangsúlyozta: 

Értem én, hogy takarodjon az Orbán, de azt vésd az eszedbe, hogy nem a szomszédodról döntesz, hanem a hazád sorsáról... vagy Európa sorsáról!!! Szedd össze magad és rázd meg magad, a Fidesz a biztos választás!

– jelentette ki. A zenész nem titkolta csalódottságát a mai fiatalság viselkedése miatt sem, kijelentve, hogy a tegnapi rendezvénnyel csak elbutították a mai fiatalokat, és hozzátette: „Hogy lesült volna a pofámról a bőr, hogyha ilyen lettem volna fiatalon!”

Lázadás milliós gázsikból...

Béci szakmabeliként a koncert anyagi hátterét is górcső alá vette, kétségbe vonva a hivatalosan közölt költségeket, és keményen kérdőre vonta a fellépőket:

 Az előadóknak csak annyi, hogy ezt ti sem gondoljátok komolyan, hogy ezt adjuk át a mostani generációnak. Ti ezért lettetek zenészek? Hibák mindig is voltak, lesznek is, de ekkorát hibázni... Te zenész, aki felléptél, honnan kaptad a pénzed? Ez a rendezvény nem 40 millióba, hanem többszáz millióba került. Én mint zenész ezt jól tudom!

– fogalmazott a rapper, aki szerint a pusztítás és a gyalázkodás nem lehet út a jövő felé. 

Továbbra is a béke mellett van

Végezetül mindenkit arra szólított fel, hogy a rombolás helyett inkább az értékek mentén sorakozzanak fel: „Arra kérlek, hogy védd meg a magyarságot, védd meg a szuverenitást és legyünk újra együtt. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!” – zárta mondandóját Young G Béci, egyértelművé téve, hogy a nemzeti egység és a stabilitás mellett teszi le a voksát a káosszal szemben.

 

