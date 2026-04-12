Szavazásra buzdít Gáspár Győző: "Fontos, hogy békében tudjuk leélni az életünket!"

Gáspár Győző
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 12:46
választásVálasztás 2026
Minden magyarnak üzent Győzike.

Videóban üzent Gáspár Győző, arra buzdítva mindenkit: menjen el szavazni. "Mert Magyarországon fontos a béke. Fontos, hogy békében tudjuk leélni az életünket" - hangsúlyozta a showman, kiemelve: megkéri minden honfitársát, hogy menjen el szavazni, és szavazzon a Fideszre. "Mert a Fidesz a biztos választás" - zárta üzenetét.

Győzike: Én a biztosra szavazok. Tegyen így Ön is!#cegyenes #magyarorszag🇭🇺 #választás #tiktokhungary #fyp

Orbán Viktor: "Nincs több kérdés. El kell menni szavazni"

Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu