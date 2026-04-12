Szavazásra buzdít Gáspár Győző: "Fontos, hogy békében tudjuk leélni az életünket!"

Videóban üzent Gáspár Győző, arra buzdítva mindenkit: menjen el szavazni. "Mert Magyarországon fontos a béke. Fontos, hogy békében tudjuk leélni az életünket" - hangsúlyozta a showman, kiemelve: megkéri minden honfitársát, hogy menjen el szavazni, és szavazzon a Fideszre. "Mert a Fidesz a biztos választás" - zárta üzenetét.
Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök.
