Szabó Győző lerántotta a leplet nagy titkáról, amitől mindenkinek leesik az álla

Sok ismert ember karrierjében eljön a pont, amikor úgy érzi: ideje valami újat is kipróbálni! Így volt ezzel Szabó Győző színművész is, aki 2015-ben nyitotta meg első éttermét, a Steamboo-t. A japán stílusú étterem éveken át volt a budapestiek egyik kedvenc vendéglátóegysége, ám sajnos a pandémia közbeszólt, így a színésznek végleg be kellett zárnia a helyet. Most a Borsnak új terveiről mesélt a Jászai Mari-díjas színész.

Szabó Győző éttermében minden ételt ő maga tervezett meg (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Győző gyermekkori álmát valósította meg

A népszerű színész hosszú évekig álmodozott arról, hogy egyszer saját éttermet nyit. Főzés iránti szeretete egészen gyermekkora óta elkísérte, otthonában is rendszeresen látja vendégül barátait és szeretteit. Az álom teljesült: Szabó Győző lányával, Borival nyitotta meg a Steamboo-t.

Azt tudni kell, hogy én egy rendkívül vendégszerető ember vagyok. Nagyon szeretem megvendégelni a barátaimat és vacsorát adni. Sokszor csináltam falatkákat és különféle fogásokat, ekkor adták az ötletet, hogy mi lenne, ha nyitnék egy saját éttermet, ha már ennyire szeretem ezt csinálni. Aztán akkor jött a lehetőség, hogy egy kis startup éttermet csináljak

– mesélte lapunknak.

Szabó Győző nemcsak recepteket gyárt, hanem gondosan megszervezi a vacsora menetét, és garantálja a tökéletes vacsorához illő hangulatot.

„Nagyon izgalmasnak tartom, hogy saját magam találom ki a fogásokat, tehát nem egy kész dologgal állok elő, hanem kreatív ételeket készítek el. Ez olyan, mint a színészet, nagyon szeretek improvizálni, kreatívan hozzáállni egy szerephez, gondolkodni rajta, és ezzel a kreativitással igyekszem megcsinálni az ételeket is. Nekem nincsen receptkönyvem, mindent érzésre hagyatkozva készítek el” – vallotta a szinkronszínész.

Szabó Győző és lánya együtt nyitották meg éttermüket (Fotó: Schumy Csaba/DFP)

Új éttermet nyit Szabó Győző!

A koronavírus-járvány sajnos, ahogy számos üzletnek és vállalkozásnak, úgy Szabó Győzőnek sem kedvezett. A pandémia után az éttermet bezárták, az épületnek helyet adó piacot pedig eladták. „Sajnos egy ilyen járvány betesz az üzletnek. Nehéz volt abban az időben vezetni az éttermet, de hálás vagyok, hogy nem volt magas a veszteség. Hogyha lesz módon, ami terveim szerint hamarosan eljön, akkor hamarosan megint belefogok valamibe" – árulta el titkát.