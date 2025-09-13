Rubint Rella kitálalt a megcsalásról: „Meg lehet bocsátani, de nem kötelező"

Rubint Rella közkedvelt és képzett edző és influenszer, az elmúlt hónapokban azonban nem szakmaiságával, hanem magánéletével került a bulvárlapok hasábjaiba. Május végén, a harmadik házassági évfordulójukon jelentette be: elválnak Novothny Soma focistával. Azóta nagyon keveset árult el a körülményekről, most viszont kitálalt a megcsalásról.

Rubint Rella válásra hónapok óta foglalkoztatja a közvéleményt (Fotó: MW archív)

Rubint Rella szerint nem kötelező megbocsátani

Instagramon válaszolt rajongói kérdéseire, párkapcsolati témában is. Bár azt nem árulta el, mennyire érinti személyesen a téma, mégis markáns véleményt fogalmazott meg a megcsalás témakörében: jelesül, hogy meg lehet-e bocsátani…

Nehéz kérdés. Nem igazán van rá egyértelmű válasz. Meg lehet bocsátani, de nem kötelező. A másik viselkedése nagyban döntő, de hogy te mit kezdesz vele hosszútávon, az a legfontosabb. Őszinte bocsánatkérés, önvizsgálat és bizonyított változtatási szándék nélkül nagyon nehéz megbocsátani

– fogalmazott Rubint Réka unokahúga.

Rubint Rella a hűtlenségről értekezett (Fotó: instagram)

Rubint Rella nem változtatna

Bár nem tagadja, hogy embert próbáló hónapok vannak mögötte, ő mégsem változtatna semmin. Mikor azt kérdezték, mi az az egyetlen dolog, amit a múltjában megváltoztatna, ezt felelte:

Nem változtatnék semmin. Sokat tanultam belőle és hiszem, hogy minden úgy történt, ahogy annak lennie kellett. Minden tapasztalat hozzáadott valamit ahhoz, aki ma vagyok.

Egy tanáccsal azonban szolgálhat az „egy évvel ezelőtti Rellának”.

Sokkal jobban szeresd önmagam, mint azokat, akik sosem érdemelték meg.

Beszédes.

Reagált a plasztikáról szóló vádakra

Végezetül pedig reagált azoknak, akik az alakja vagy arca miatt bántják. Az elmúlt időkben sok kommentet kapott, amiért „túl vékony” lett a válás óta, újabban pedig az arca plasztikáztatásával vádolták.

„Nem volt semmilyen drasztikus beavatkozásom. Járok rendszeresen kozmetikai kezelésekre, figyelek a tudatos bőrápolásra, a táplálkozásra. 61-62 kiló körül mozgok jelenleg, ami mínusz nyolc kiló az év eleji súlyomat tekintve. Valószínűleg a fogyás miatt változott látványosan az arcom” – tett pontot a spekulációk végére.