Börtönbe kellett vonulnia a TV2 sztárjának: "Sajnos a hír igaz!"

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Kőgazdag fiatalok sztárja, Hopka László "Papaszita" ellen ismét körözést adtak ki, most kapcsolati erőszak miatt. A műsorban PSG-Ogli testőreként megjelenő férfiről most kiderült, hogy reggel jelentkezett is a kapitányságon, és meg fogja kezdeni börtönbüntetését. Erről egy Oglival közösen készített videójában beszélt szerda este.

Papaszita védte PSG-Ogli testiépségét/Fotó: Origo

A videóban elmondta, hogy még nem tudja, hogy melyik börtönbe kell bevonulnia, és azt sem, hogy mennyi ideig fog tartani a büntetése, azonban köszöni mindenkinek a rengeteg támogatást, amelyet az elmúlt hetekben kapott. Arról, hogy miért kell börtönbe vonulnia, arról csak szűkszavúan beszélt:

Szevasztok fiúk! Hát lányok, fiúk egyelőre én eltávozok a médiától, nem fogtok egy darabig látni, nem tudjuk egyelőre, hogy meddig. Tegnap egy váratlan, nagyon régi dologból, egy kapcsolatomból összefolyólag bejött egy ügy, a múltkoritól független. Be kell vonulnom egy bizonyos időre, egyelőre még nem tudjuk, hogy hova visznek, és meddig. Egy pár hónap, 8-10 hónap, vagy másfél év múlva ha minden jól megy, akkor jelentkezni fogok

- mondta el a videóban Papaszita, és még egyszer megköszönte az országszerte tapasztalt szeretetet, amit a rajongoktól kapott.

A teljes videót itt tudjátok megtekinteni, a képek között lapozva: