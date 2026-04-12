Proksa Szandra a választásról: "Ilyen nagy jelentősége még sosem volt"

Proksa Szandra, a TV2 Mokka műsorvezetője kétgyermekes édesanyaként minden döntésében a családját és gyermekei jövőjét tartja szem előtt. Ez alól a mai, április 12-ei választás sem kivétel: számára egyértelmű, hogy olyan irányt kell támogatnia, amely a békét és a biztonságot helyezi előtérbe.

Proksa Szandra szerint a jelenlegi helyzet különösen nagy felelősséget ró a választókra, hiszen nem csupán a saját életükről döntenek, hanem a következő generációk sorsáról is. Éppen ezért fontosnak tartja, hogy mindenki tájékozottan, átgondoltan hozza meg a döntését. A műsorvezető hangsúlyozta: számára kiemelten fontos az a családpolitika, amely a gyermekvállalást és a családok támogatását helyezi középpontba. Úgy érzi, ez az egyik legfontosabb szempont, amikor arról dönt, kire adja le a voksát.

Nagyon fontosnak tartom, hogy április 12-én mindenki menjen el szavazni. Talán ilyen nagy jelentősége még sosem volt a választásoknak. Hiszen sorsot fogunk választani, de nemcsak magunknak, hanem gyermekeinknek, unokáinknak és akár a dédunokáinknak is.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki tájékozódjon, és ezt különösen a fiatalokra értem, hogy sokat olvassanak addig utána a dolgoknak, hogy tájékozottan, felelős döntéssel menjenek oda a választásokra, és a legmegfelelőbb döntést hozzák meg ebben a nagyon halmozott bel- és külpolitikai helyzetben. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szavazzunk egy békebarát, háborúellenes kormányra, ami ráadásul olyan családpolitikát folytat, ami mindannyiunk számára nagyon kedvező, gyermekeink számára, családunk számára és a jövőnk számára, hiszen ezen a napon nem csak arról van szó, hogy egy pártot szavazunk meg, hanem a jövőnket fogjuk megszavazni, a sorsunkat. Nagyon fontosnak tartom, hogy figyeljünk oda, hogy meg tudjuk őrizni Magyarországnak a nemzeti szuverenitását, a nemzeti értékeket is tartsuk szem előtt” – mondta a Borsnak Proksa Szandra.

Proksa Szandra szerint a békét és biztonságot a családbarát patrióta értékeket képviselő jelenlegi kormány tudja biztosítani, szerinte Orbán Viktor a legmegfelelőbb vezető és a Fidesz a biztos választás!